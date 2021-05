Diputada de Morena pide desafuero de Mancera por derrumbe de Línea 12

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río, diputada de la bancada de Morena, exhortó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a solicitar el desafuero del senador Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno capitalino, por ‘negligencia criminal’ en el derrumbe de un paso de la Línea 12 del Metro.

El ahora coordinador del grupo Parlamentario por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, fue señalado por recibir la Línea por el entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, sin ninguna falla de origen, y un año después suspenderla debido a una falta de mantenimiento.

Esta fue inaugurada el 30 de octubre de 2012 y tras cuatro meses se emitió el primer dictamen que señalaba una falta de mantenimiento de la obra electromecánica.

“La Línea 12 es una de las obras más auditadas en la historia de la Ciudad, ya que se han aplicado 15 auditorías, 10 de la Contaduría Mayor de Hacienda de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 5 de la Auditoría Superior de la Federación”, escribió la diputada.

La diputada por @PartidoMorenaMx María de los Ángeles Huerta del Río, presentó una denuncia ante la @PDI_FGJCDMX contra @ManceraMiguelMX y pedirá a la Permanente su desafuero: pic.twitter.com/x7YOHBfgMc — Solo Boletines (@soloboletines) May 12, 2021

En total, se emitieron casi 150 observaciones, que fueron solventadas a satisfacción de los entes fiscalizadores. Y aún así, le tomó 20 meses al gobierno de Miguel Ángel Mancera en turno de reabrir todas las estaciones que fueron suspendidas por fallas derivadas del mantenimiento, se describió en el documento.

A la hora de la reapertura, el exjefe de Gobierno, junto con el director del Metro, Jorge Gaviño, expresaron que no se volvería a suspender la línea y que esta funcionaría con estrictos rangos de seguridad.

Sin embargo, con el sismo del 19 de septiembre de 2017 fue necesario suspender seis estaciones para realizar un trabajo de apuntalamiento y rehabilitación, lo cual concluyó en enero de 2018.

A través del documento, María de los Ángeles Huerta señaló que la desconfianza hacia los trabajos realizados por integrantes de la pasada administración tienen que ver con que muchos de ellos son perseguidos por la INTERPOL, por corrupción y desfalcos a los fondos de reconstrucción después del sismo.

“Sabemos que la corrupción fue un problema público, y dadas las circunstancias previamente expuestas, resulta de vital importancia para el proceso de justicia que el Senador Mancera deje de esconderse en el fuero y afronte las consecuencias de su negligencia criminal”.

No es posible que la oposición pretenda seguir responsabilizando al canciller Marcelo Ebrard, indicó la diputada morenista, quien entregó la obra con todas las certificaciones de seguridad.

Si hay un responsable, es Miguel Ángel Mancera, señaló María de los Ángeles Huerta, “al cual la oposición hoy no lo quiere responsabilizar ya que aunque hoy sea senador por el PRD, no se nos olvida que ingresó al Senado como miembro de Acción Nacional”.

Así pues, la diputada inscribió un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a la FGJCDMX a solicitar el desafuero del senador.

Poco después, en Sesión de la Comisión Permanente, el senador Ricardo Monreal pidió solicitó a María de los Ángeles Huerta retirar el exhorto agendado en la Gaceta Parlamentaria que exige el desafuero del jefe de Gobierno de la Ciudad de México de 2012 a 2018.

“No debemos convertirnos en una tribuna de linchamiento y no vamos a prender hogueras para quemar a personalidades públicas, no me parece correcto”, comentó.

Monreal, senador por la bancada de Morena, aseguró que lo más conveniente es esperar el peritaje y ‘no adelantar vísperas’.

Por su parte, el senador Miguel Ángel Mancera informó a través de redes sociales que estaría atento a los resultados de los peritajes y también a lo que requieran las autoridades competentes para ‘esclarecer los hechos’.

Respecto al punto de acuerdo solicitado por una legisladora federal de Morena, como lo dije antes: estaré atento al resultado de los peritajes y lo que requieran las autoridades competentes para esclarecer los hechos. No es tener fuero, es si se hicieron las cosas bien o no. #mm — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) May 12, 2021

En la mañana del 12 de mayo, desde el Senado, Mancera aseguró que no repartiría culpas: “no voy a caer en esa dinámica”. Solamente los peritajes podrán señalar culpables, añadió.

“Tampoco estamos eludiendo ningún tipo de responsabilidad, aquí no es un asunto de fuero o no fuero, es un asunto de la razón o no la razón, se hizo bien o no se hizo bien”.

Reiteró que se debería esperar a los dictámenes iniciales, para precisar qué ocasionó el derrumbe del tramo entre entre las estaciones Olivos y Tezonco de la Línea 12 del Metro capitalino.

“Voy a estar aquí, voy a estar pendiente, no voy a ausentarme, ni estar distante, voy a participar yo en la permanente para despejar cualquier suspicacia”, aseveró.

El gobierno de la Ciudad de México informó que el peritaje externo y el análisis de causa raíz del derrumbe de la Línea 12, que será realizado por la empresa noruega DNV-GL, tendrá un costo aproximado de 20 millones de pesos.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, mencionó que los primeros resultados del peritaje al colapso tardarán aproximadamente cinco semanas, por lo estimó que el análisis de la causa se obtenga en el mes de junio.

El derrumbe ocurrido el pasado 3 de mayo en la Línea 12 del Metro, la de construcción más reciente, dejó un saldo de 26 personas fallecidas y decenas de heridas. Hasta el 11 de mayo, aún había 21 víctimas hospitalizadas.