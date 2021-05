'Parece que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial': Marina

El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, cuestionó el trabajo de jueces y ministerios públicos en el combate a las drogas y dijo que pareciera ser que en el Poder Judicial se tiene a un enemigo.

En la conferencia matutina de este viernes, Ojeda Durán habló de un operativo marítimo en Guaymas, Sonora, en el que se decomisaron 691 kilos de metanfetaminas en líquido.

De acuerdo con el titular de la Marina, el cargamento se dirigía hacia Barcelona, España.

Indicó que no podía dar más detalles sobre el decomiso ya que de no respetar el proceso de la investigación, los responsables pueden quedar libres.

“Esta es una situación que hay que hacerla paso a paso, bien fiscalizada y bien judicializada porque si no, la ayuda no la tenemos de jueces y ministerios públicos (…) tenemos que cerrar bien el círculo, porque si no, se nos van. Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial, y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo a la detención”, señaló.

Ojeda Durán agregó que ya hay varios casos por investigar pero que los realizarán con mucho cuidado.

También comentó que desde la Secretaría de Marina se trabaja en una reforma “para meter más sustancias” en la lista de aquellas que pueden ser decomisadas, sustancias que se usan como precursores químicos en la producción de la metanfetaminas y fentanilo.

Aseguró que el que los puertos hayan quedado bajo el resguardo de la Marina ha ayudado a limitar el trasiego de drogas.