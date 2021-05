Evelyn Salgado arranca campaña en Guerrero junto a su padre

Evelyn Salgado Pineda inició este miércoles su campaña como candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero junto a su padre, Félix Salgado Macedonio, quien no pudo ser candidato.

El registro de Evelyn Salgado como candidata quedó formalizado el pasado fin de semana, tras una encuesta interna levantada en tiempo récord -dos días- en todo el estado.

Antes que la candidata tomara la palabra, Salgado Macedonio se quejó de que el INE tardó en notificarles que Evelyn podía iniciar campaña y en darles la clave de acceso para informar de sus gastos.

La hija de Félix Salgado Macedonio informó al INE que ha gastado en campaña un millón 37 mil 795 pesos en 89 eventos proselitistas, a pesar de que oficialmente este miércoles inició su campaña rumbo a los comicios del 6 de junio con un acto masivo en el parque de La Laja, en Acapulco.

“El INE y el Trife traen puestos los ojos en nosotros, no en otro, no en el que hace campaña en avión y tiene bañado el estado de espectaculares, para eso no hay ojo, nada más para nosotros”, destacó Félix Salgado.

Frente a sus simpatizantes, Félix Salgado dijo que solo en algunos eventos acompañará a su hija, pues estará organizando la estructura electoral y defensa del voto.

Indicó que seguirá en el Senado “ahí vamos a estar, pero además de hacer leyes y hacer reformas nos va a tocar aprobar la reforma electoral y judicial y una cosa les digo: el INE se va, el INE se va al rancho de AMLO (llamado la chingada)”.

Las promesas del primer mitin

Durante su discurso, Evelyn Salgado destacó que su campaña será austera, evitando derroche, sin bardas pintadas ni espectaculares para ser congruentes con el proyecto de la cuarta transformación.

Aseguró que su gobierno no tolerará ningún acto de corrupción y que las mujeres y los jóvenes serán el motor de la cuarta transformación.

Dijo que de ganar, en su administración se creará un Observatorio de Igualdad de Género con criterios establecidos por la Cepal. “No es una lucha de hombres contra mujeres, sino contra la desigualdad”, señaló.

Se comprometió a equipar los centros de salud y hospitales comunitarios de la entidad, así como a construir clínicas de diálisis y hemodiálisis para dejar de subrogar esos servicios.

Aseguró que será una gobernadora incluyente y sensible con los grupos vulnerables. “Nunca más una persona con capacidades diferentes viviendo en la indiferencia, nunca más una compañera o compañero indígena menospreciado o un adulto sin una vida digna”.