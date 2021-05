FGR acusa a Samuel García y Adrián de la Garza por delitos electorales

La Fiscalía General de la República (FGR), abrió una carpeta de investigación contra los candidatos a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza (PRI) y Samuel García (Movimiento Ciudadano) por presuntos hechos delictivos de índole electoral.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) señaló al candidato Samuel García, a su esposa Mariana Rodríguez y al padre de ésta, Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, por el delito de “aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales”.

La FGR explicó que los hechos se están investigando para determinar la acción jurídica que proceda. Añadió que las “denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la propia autoridad hacendaria”.

Samuel García respondió a través de sus redes sociales que cuando las autoridades se lo requieran se presentará a declarar pues “no tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional”.

Aseguró que “de lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas” y que las denuncias y ataques contra él y su familia son porque “vamos a ganar la gubernatura de Nuevo León”.

