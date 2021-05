Actriz Mariana Peñalva denuncia que Andrés Roemer abusó de ella

La actriz Mariana Peñalva denunció que en 2009 fue abusada sexualmente por Andrés Roemer mientras su hijo de cuatro años se encontraba en el cuarto de al lado.

A través de un video en su cuenta de Facebook, Peñalva relata entre lágrimas cómo fue que conoció a Roemer hasta el momento en que la invitó a su casa y abusó de ella.

Su testimonio se suma a los 61 que hasta el 5 de marzo han sido registrados por la colectiva Periodistas Unidas Mexicanas (PUM), respecto a haber sufrido algún tipo de abuso y violencia por parte del escritor.

Cómo lo conoció

Peñalva recuerda que en ese año, el padre de su hijo enfermó de un tumor cerebral por lo que tuvo que marcharse a Sonora con su familia.

Tras esto, ella se quedó sola con un proyecto de cine que tenían en conjunto y se encontraba en la búsqueda de inversionistas para este.

Conoció a Andrés Roemer luego de que él la entrevistara para un programa de TV Azteca, y a raíz de esto la invitó a una fiesta en su casa donde ella le comentó sobre su proyecto de cine.

Por este motivo, el escritor la citó posteriormente en su casa para platicar respecto a ese proyecto.

“Yo tenía que llevar a mi hijo por todos lados porque no tenía a su papá. Llegué con mi hijo a platicar de proyectos de trabajo, no iba con ninguna intención de otro tipo, no esperaba nada más que contactos, correos, algún consejo”, señala la actriz.

Ella cuenta que Roemer les mostró su casa hasta que llegaron a un salón muy grande. Después llegó otra persona quien tomó de la mano a su hijo y se lo llevó a otro cuarto.

“La señorita cerró la puerta detrás de ella, y me preocupó porque dejé ir a mi hijo con una persona que no sé quién es. Andrés se dio cuenta y me dijo que no me preocupara”, dice Peñalva.

Ella afirma que lo que la tranquilizó fue poder escuchar la voz de su hijo del otro lado de la puerta.

“No sé ni en qué momento nos sentamos en los sillones y Andrés se me lanzó encima. No me defendí, no hice nada. Por más que le decía ‘no Andrés, espérate’, no parecía entender lo que es no. Y mi hijo estaba al lado de la puerta. Yo no quería que me oyera gritar ni que algo me estaba pasando porque no quería que se angustiara. No quería dejar de oír su voz porque no sabía si algo le iban a hacer también”, relata.

La también cineasta asegura que se sintió “como un objeto usado” y que había sido “su culpa” por “haber enviado un mensaje que no era”.

“No entendí nada. Yo iba con mi hijo, yo no iba buscando eso. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué persona piensa en sexo cuando estaba ahí con mi hijo”, afirma.

La actriz aseguró que Andrés Romer “está enfermo”.

“Lo siento Andrés, estás enfermo, no puedes hacer eso con las mujeres. No puedes llevarte a las mujeres a tu casa, encerrarlas con su hijo a un lado como si les estuvieras secuestrando al hijo mientras las violas, no puede ser”.

Peñalva, quien ha participado en novelas como ‘Mirada de mujer’ o en la película ‘Arráncame la vida’, también mandó su apoyo a la esposa e hija de Andrés.

Aseguró que espera “cerrar las heridas” y “olvidar esto completamente y poder perdonarme”, al tiempo que le pide a las demás mujeres que han pasado por esta situación denuncien a Andrés Roemer.

Situación de Andrés Roemer

El testimonio de Mariana Peñalva se da a conocer luego de que se informara que la Interpol emitió una ficha roja de búsqueda internacional contra Andrés Roemer.

Esto, días después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) obtuviera una orden de aprehensión contra el escritor por el delito de violación.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda dijo que a petición de las autoridades se bloquearon las cuentas de Roemer, por lavado de dinero.

Según la última información disponible, el escritor ya no se encuentra en México y que se ubica en la ciudad de Tel Aviv, en Israel, país con el que México no tiene un tratado de extradición, algo que complicaría un eventual traslado de regreso.