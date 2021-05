Víctima de colapso en el Metro denuncia que indemnización no ha llegado

“No puedo trabajar y aunque tengo la incapacidad del IMSS, eso solo cubre mi sueldo base como vendedora, pero yo de lo que más gano es de comisiones y eso quién me lo va a pagar, los del seguro del Metro dicen que ellos no”, señala Nancy Ramírez Álvarez, quien resultó lesionada en el accidente del pasado lunes 3 de mayo en la Línea 12 del Metro.

La mujer de 44 años cuenta a Animal Político que este martes 25 de mayo acudió a la mesa centralizada de trámites para la atención de los afectados, ubicada en las oficinas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Luis Moya, en el Centro de la Ciudad de México.

Ahí, una persona que se presentó como representante legal del Metro y los ajustadores de la aseguradora del sistema de transporte le dijeron que la póliza para cubrir a los heridos es de responsabilidad civil, lo que quiere decir que solo pagará los gastos médicos: de hospitalización, medicinas, rehabilitación y pérdidas materiales en el momento del siniestro.

De indemnización económica le aseguraron que ellos no saben. Nancy dice que el apoyo emergente que prometió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para los familiares de fallecidos y heridos, de 40 mil pesos, ese ya se lo entregaron. Pero cuando pregunta si habrá una indemnización ya no encuentra una respuesta clara.

Nancy trabaja como gerente de ventas en una tienda en Parque Las Antenas, en Iztapalapa. En el accidente de la Línea 12 resultó con fractura de cadera. Está en recuperación y no puede caminar, no debe apoyar su pie derecho.

Este miércoles apenas le retiraron los puntos de la cirugía a la que tuvo que someterse. “En tres meses no puedo apoyar el pie. Después todavía vendría la rehabilitación. Quién me va a pagar lo que deje de ganar todo ese tiempo por comisiones. Soy el sostén económico de mis padres adultos mayores. Y yo no me provoqué el accidente. Venía en el Metro después de trabajar. Así que no estoy pidiendo un favor, es su responsabilidad dar una indemnización económica”, dice.

Durante la conversación con el personal del Metro y los ajustadores, en la mesa de trámites en Luis Moya, de la que Animal Político tuvo acceso a la grabación, se escucha como le dicen a Nancy que la póliza solo es de responsabilidad civil y solo cubre los gastos médicos.

Cuando ella les explica que necesita una compensación económica por lo que perderá de comisiones, la oferta que le hacen es pasar a la mesa donde se consigue trabajo a los familiares de los afectados para que le busquen uno donde gane más.

Nancy les responde que lleva más de 20 años en ese trabajo y que no está dispuesta a perder los beneficios de la antigüedad. Frente a eso ya no le dan una solución.

Cuando la mujer explica que no puede trabajar, que es el sostén de sus padres y que está muy afectada, y llora, la respuesta es: “¿Ya tienes apoyo psicológico?”.

“Sí me han dado, dice Nancy después a Animal Político, pero con eso no se arregla todo”.

Cuando anunció que se daría una indemnización de más de 600 mil pesos a los familiares de los fallecidos, Sheinbaum también mencionó que el gobierno de la Ciudad de México, con base en la Ley de Víctimas, estaba trabajando en un programa de apoyo a los afectados.

La jefa de gobierno explicó que para esto la Comisión de Atención a Víctimas (CEAVI) se encargaría de hacer una valoración integral con cada uno de los lesionados para proceder a la reparación integral del daño.

Nancy dice que este martes después de hablar con los del Metro y los ajustadores en Luis Moya, pasaron también a la mesa donde estaba Armando Campos, el comisionado de la CEAVI, quien le aseguró que, de acuerdo a la Ley de Víctimas, sí debe haber reparación integral y que esto será adicional al apoyo emergente, lo que no significa condición de nada ni restringe la reparación, pero no le precisó un periodo para que esto se subsane.

En entrevista con Animal Político, Campos explica que en el caso de las personas lesionadas, después de subsanar lo médico y lo emergente, se debe hacer un diagnóstico victimal, en el que se analizan los impactos para pasar a las medidas de reparación integral.

“Estamos evaluando cada caso, estamos en proceso de definir los impactos, y en función de esto entregaremos, en su caso, las indemnizaciones a los lesionados. Pero ya entregamos un apoyo emergente y se garantizó la gratuidad médica y de insumos que se requieran”, dice el comisionado.

Campos no da una fecha para que se establezcan y solventen estas indemnizaciones, de las que asegura, se hará cargo el gobierno capitalino, pero sostiene que será en el corto plazo.