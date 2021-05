Patricia Lobeira suplirá a su esposo Miguel Yunes en Veracruz

Patricia Lobeira, esposa del excandidato a la alcaldía de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, anunció que sustituirá su candidatura temporalmente, porque dice, “él regresará en unos días a continuar con su campaña”.

“Lo hago por amor a él, como su compañera, como su equipo incondicional, pero sobre todo por amor a mi ciudad y a mis hijos, porque no podemos permitir que a Veracruz le cancelen de un plumazo un futuro tan brillante como el que Miguel, junto con toda su gente, puede construir”, expresó Lobeira en un comunicado.

Sostuvo que ella y su esposo son “orgullosamente veracruzanos, al igual que lo son sus tres hijos: María, Hanna y Miguelito, quienes nacieron y han crecido” en dicho estado.

El anuncio de Patricia Lobeira ocurre luego de que el Tribunal Electoral de Veracruz resolvió declarar no elegible a Miguel Ángel Yunes Márquez a la alcaldía de la capital del estado por el Partido Acción Nacional (PAN), por no cumplir con el requisito de elegilibilidad relativo a la residencia efectiva no menor a tres años.

El Tribunal Electoral indicó que tras un análisis exhaustivo declaró fundado el agravio relacionado con el incumplimiento de residencia efectiva, ya que se advierte que Yunes estuvo fuera del territorio nacional, y no desahogó la vista que se le formuló para hacer valer lo que a sus intereses conviniera.

Por ello, determinó revocar el acuerdo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV) por el que confirmó el registro del candidato.