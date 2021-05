Presupuesto del Metro no bajó, hubo aumento de subsidio por COVID: CDMX

Los señalamientos hechos sobre la reducción del presupuesto anual para el mantenimiento del Metro de la CDMX son una “falsa idea de austeridad”, defendió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Hubo una modificación del presupuesto del Metro en donde debido a la disminución de ingresos propios por la pandemia, por menor numero de pasajeros, el gobierno de la ciudad asumió un subsidio mayor al Metro”, expuso.

En videoconferencia de prensa, afirmó que en 2020 se destinó un recurso adicional por parte del gobierno local, sin embargo, en la información presentada por la secretaria de Finanzas local, Luz Elena González, no se advierte diferencia alguna entre el recurso modificado y ejercido, pero sí una reducción de mil 510 millones de pesos entre el presupuesto original y el ejercicio durante 2020.

El presupuesto original aprobado para el 2020 fue de 15 mil 652 millones de pesos. Se trató de un recurso conformado por dos vías: la proyección hecha por el Metro CDMX sobre el número de pasajeros que tendrían durante todo el año, más una cantidad etiqueta por parte del gobierno local hacia el Metro.

La crisis sanitaria por el COVID-19 que llevó al cierre de la CDMX ocasionó que los usuarios del Metro bajaran hasta en un 80%, por lo que fue necesario modificar el presupuesto que quedó en 14 mil 290 millones de pesos, mil 353 millones de pesos menos de lo proyectado a invertir en 2020.

Durante el 2019 se tuvo una afluencia anual de mil 655 millones 049 mil 615 pasajeros. En 2020 esta cifra disminuyó al ubicarse en 935 millones 176 mil 702 pasajeros.

Y si bien es cierto que dado la reducción en ingresos propios del Metro porque no había usuarios, el gobierno local redireccionó un apoyo adicional para el servicio y mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo, éste no se igualó a lo que originalmente se proyectó.

“En los años anteriores nosotros gastábamos entre 4 y 4.4 pesos por pasajero por viaje transportado, el gasto de mantenimiento en el 2020 no sólo no se redujo, la forma correcta de verlo es esta, se incrementó a 7.1 porque la jefa de gobierno y el secretario de movilidad tomaron la decisión de seguir manteniendo el servicio a pesar de no tener tantos pasajeros que transportar”, explicó la secretaria de Finanzas, Luz Elena González.

Ahora bien, a lo que corresponde a los gastos hechos en materiales, suministros y otros mantenimientos también se puede observar una reducción en el dinero ejercido en estos rubros a pesar de que el gobierno de la Ciudad dio más dinero para compensar la falta de usuarios.

Durante 2019, por ejemplo, para el capitulo 300 que se refiere al mantenimiento, se destinaron 5 mil 804 millones de pesos. Para el 2020, para esa misma partida se ejercieron 5 mil 244 millones de pesos, una diferencia de 560 millones de pesos.

En tanto, en el capítulo 2000, referente a la compra de refacciones y suministros, en el 2020 se ejercieron mil 427 millones de pesos, 85 millones de pesos menos que en 2019.

De acuerdo con la información presentada, en 2019 se muestra un pico en el ejercicio de recursos porque el gobierno local recuperó mil 300 millones de pesos del un fideicomiso correspondiente a la renta de los trenes de la línea 12.

“Lo que ocurrió en 2019, es importante decirlo, es que recuperamos más de mil 400 millones de Provetren. Son ingresos que el gobierno reclamó por los contratos que se tenían con Provetren y eso es lo que se incrementa”, precisó la funcionaria.

En su oportunidad, Sheinbaum insistió que en términos de mantenimiento no se ha reducido ni un peso al Metro de la CDMX.

Luego del accidente en la línea 12 -que cobró la vida de 25 personas y dejó a más de 70 heridos-, la mandataria descartó que el gobierno de la ciudad se encuentre en una emergencia financiera para enfrentar lo sucedido. Recordó que el Metro cuenta con un seguro y que la administración capitalina se hará cargo de lo que se requiera.