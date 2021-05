Salud dice que ya vacunó a personas postradas; denuncias prueban que no es así

Hugo López Gatell, subsecretario de Salud, aseguró en la conferencia de prensa de este miércoles 19 de mayo que sí hay una estrategia, de la que es responsable la federación, para vacunar a las personas postradas en todos los estados del país. Sin embargo, Animal Político ha documentado que al menos en el Estado de México y Jalisco hay personas mayores de 60 años que no se pueden mover que siguen sin vacuna.

Ante la pregunta de este medio de cuál es la estrategia para vacunar a las personas postradas y por qué hay estados donde no se les ha inmunizado, el funcionario aseguró que “no hay ninguna razón para que personas postradas sean distinguidas de manera específica para que venga después su vacunación”.

Y agregó: “simultáneamente, conforme ha ocurrido la vacunación en todas las entidades federativas se ha vacunado a personas, afortunadamente la gran mayoría, que no tienen problemas de movilidad, pero también se ha incluido a las personas con problemas de movilidad”.

Cuando este medio le enfatizó que en el Estado de México y Jalisco no se les ha inmunizado, el subsecretario contestó “Tráiganos evidencia. Dónde, cuándo, en qué municipios. ¿Dónde está la prueba de que no se ha vacunado a personas en estado de postración? Cuando tenemos perfectamente documentada la operación de campo de que se ha vacunado a personas postradas”.

Después aseguró que si una persona en esta condición se ha quedado sin vacuna, “es muy importante que tengamos claro que es anormal que no se haya vacunado, debe haber una razón”.

Desde el 19 de abril, Animal Político preguntó al gobierno del Estado de México, a través de su oficina de comunicación social, cuál era la estrategia en esta entidad para vacunar a las personas postradas y por qué no se les estaba inmunizando.

La respuesta, a través de una tarjeta informativa, fue que el Estado de México se está alineado a la política nacional establecida en el Plan Nacional de Vacunación. Aún la federación no establece el mecanismo de vacunación para personas que por alguna situación están incapacitadas para movilizarse. Estamos a la espera que la federación establezca la logística para determinados grupos de población, como es el caso”.

Después de esa respuesta y de la publicación de una primera nota sobre el tema, este portal ha cuestionado en varias ocasiones al gobierno del Estado de México sobre si ya está en marcha la estrategia, la última respuesta, de este miércoles 19 de mayo, fue que no había ninguna instrucción.

Animal Político tiene documentados, al menos dos casos de personas postradas mayores de 60 años, que viven en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, que están sin vacuna.

La primera es la señora Silvia Valerio Betancourt, de 68 años, quien hace dos años sufrió un infarto cerebral que la dejó con medio cuerpo paralizado. La señora pesa 100 kilos y utiliza oxígeno suplementario. Para moverla hace falta una ambulancia. Ella vive en la colonia La Loma, municipio de Tlalnepantla.

La familia de la señora Silvia ya la registró, desde hace semanas, en el portal de Mi Vacuna, donde se específico que es una persona que no puede moverse para ir a los módulos de vacunación.

También llamaron a Locatel y a la Línea COVID del Estado de México, donde les confirmaron que en la entidad no hay estrategia para vacunar a las personas adultas mayores postradas. Solo hubo vacunación para ellas en el municipio de Naucalpan.

El señor Román Cruz, que vive en la colonia Loma Bonita, en el municipio de Tlalnepantla también sigue a la espera de que vayan a vacunarlo. El señor tiene 95 años y una fractura que nunca soldó.

“Lo operaron, pero como ya es muy grande, sus huesos están porosos, así que el hueso no le soldó, con poco que recargue el pie tiene riesgo de cortarse una arteria o un nervio”, explicó su hija Lourdes Cruz, quien ha preguntado hasta en los bomberos de Tlalnepantla cómo hacer para que vayan a vacunar a su papá, pero nadie le da razón.

En el caso de Jalisco, este portal también preguntó a la Secretaría de Salud, a través de su oficina de comunicación, y la última respuesta, de este 19 de mayo, fue que ya había iniciado la vacunación a personas postradas, pero solo en asilos. Animal Político también preguntó por este tema a la delegación estatal de programas de Bienestar. La respuesta fue que avisarían en cuanto arrancara. No se ha recibido aviso alguno al respecto.

También se le preguntó a la Secretaría de Salud federal, a través del equipo de comunicación, cuál era la estrategia para inmunizar a las personas postradas y por qué había estados donde no se les había vacunado. La respuesta, como en otras ocasiones, fue que se le hiciera la pregunta al subsecretario de salud en la conferencia vespertina.

Este medio recibió, este miércoles por la noche, el caso de una mujer que vive en la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México, donde supuestamente sí se ha desplegado una estrategia para vacunar a las personas postradas, que no se puede mover y sigue sin inmunización.

La señora Aurelia García, mayor de 90 años, camina con mucha dificultad, su cuerpo ya está tan frágil que después de unos pasos se va de lado. Ella vive en un segundo piso y no puede bajar las escaleras. La adulta mayor dijo que solo se vacunaría si iban a su casa a vacunarla, dada su condición.

La familia ya la registró en Mi Vacuna y ha llamado a Locatel, donde en cinco ocasiones, desde marzo, les han dicho que irán a vacunarla en breve. Siguen esperando.

Al terminar la conferencia, Animal Político volvió a insistirle al subsecretario sobre la falta de estrategia para vacunar a las personas postradas en Estado de México y Jalisco. Su respuesta otra vez fue, “dígame cuántos (están sin vacuna)”, “dígame usted”, se le reviró, ante lo que el funcionario terminó admitiendo que no hay un registro, porque no se hace la distinción entre personas postradas y quiénes no tienen problemas de movilidad.

Minutos más tarde, López Gatell tuiteó: “durante el proceso de vacunación contra COVID-19 las dosis se aplican a todas y todos, según la etapa que corresponda, sin distinción alguna. Las personas con dificultades de movilidad física deben recibir la visita de las bridadas para ser vacunadas. Nadie se quedará atrás”.

Entre las respuestas a su tuit está la de Alejandro Vázquez que dice: “mi papa en Edomex no ha sido vacunado, se registró a tiempo y solo han llamado para decir que no tienen vacunas, tienen un número de vacunamovil que nadie contesta”.

Otra usuaria, identificada como Marce, le respondió: “A mi mamá, mujer de 90 años, no se la han aplicado; se ha registrado tres veces en Locatel. No puede salir de casa. Por favor, deje de mentir”.

“A mis padres de 92 y 91 años que están postrados no los vacunaron en el municipio de Tlalnepantla, a qué números me comunico, en los números de Mi Vacuna lo reporté y nunca me llamaron. Su apoyo urgente, por favor”, le respondió el usuario identificado como EriK G.

Sol Gallegos le respondió: “a mi mamá no la han visitado y vinieron a censarla y vieron que no se puede mover…siento que nos engañaron”.

Con información de Siboney Flores





