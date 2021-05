SYCSA niega participación en la construcción de la Línea 12

La empresa Silos y Camiones S.A. de C.V (SYCSA) rechazó haber tenido cualquier tipo de participación en la construcción de la Línea 12, como señala el requerimiento que presentó Marisol Tapia, madre de Brandon Giovanni, una de las víctimas mortales del accidente en el Metro de la capital.

“Mi poderante Silos y Camiones S.A. de C.V. no tiene ninguna injerencia ni participó de forma alguna en la construcción, mantenimiento, reparación ni obra de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México y por tanto ninguna persona ha solicitado legal o extralegalmente analizar responsabilidad de mi mandante, lo que se niega lisa y llanamente”, se informa en una carta enviada a medios por SYCSA, firmada por su representante legal, Romualdo Tellería Gómez.

Agregaron que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) concedió a Silos y Camiones S.A de C.V. el uso de la marca SYCSA a través de los registros identificados con los números: 2215839, 1588476 y 2141843.

“Si la referida denuncia presentada por la C. Marisol Tapia atiende al desplome de la línea 12 del metro, en su caso las responsabilidades procedentes deben ser atribuibles a los partícipes en la construcción o mantenimiento de aquella, aclarando que SYCSA (Silos y Camiones, S.A. de C.V.) no participó en la construcción, mantenimiento ni operación de la referida línea del metro, por lo que los hechos u omisiones acontecidos en aquella no pueden imputarse a mi representada”, se explica en documento signado por Tellería Gómez.