Activan contingencia por ozono; habrá Doble No Circula en CDMX

La Ciudad de México registra mala calidad del aire la tarde de este martes. Por lo que se activó la contingencia ambiental y habrá restricción a la circulación para mañana miércoles.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se registró un valor máximo de ozono de 157 ppb en la alcaldía Coyoacán. Esto se debe a la acumulación de ozono en el suroeste de la capital, los débiles vientos y una alta radiación solar.

Este miércoles no podrán circular de las 5:00 a las 22:00 horas:

a) Vehículos particulares con holograma de verificación 2.

b) Vehículos particulares con holograma de verificación tipo 1 y placa con terminación 1, 3, 4, 5, 7 y 9, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

c) Los vehículos de uso particular con matrícula local sin holograma de verificación y los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o cuyo holograma no sea “E”, “00” ó “0”.

d) Las unidades que transportan gas licuado de petróleo (pipas y/o semi remolques) cuya matrícula sea NON, con excepción de aquellas que usen válvulas de desconexión seca.

e) Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas.

f) Los Taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Quedan exentos de esta medida:

-Los autos con holograma “E”, “00” o “0” cualquiera que sea su uso.

-Vehículos de uso particular que atiendan una emergencia o que lleven a personas a vacunación por COVID-19 y muestren su folio y cita.

-Vehículos de personal del sector salud, tanto médico como administrativo, siempre y cuando porten el símbolo de salud sellado y firmado por su centro de trabajo.

-Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o matrícula para personas con discapacidad.

– Vehículos que utilicen gas.

– Vehículos con placa federal o local que sean de servicios turísticos.

– Vehículos de servicios urbanos, y de salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y distribución de combustibles (excepto distribución de gas licuado de petróleo).

– Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios.

– Vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto. – -Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diésel y gas L.P.)

La CAME informó que a las 20:00 horas de este martes informará sobre el desarrollo de las condiciones meteorológicas en la Zona Metropolitana del Valle de México.