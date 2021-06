Adversarios quieren poner a pelear a Sheinbaum con Ebrard, acusa AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hubo filtraciones de información para la conformación de la investigación hecha por el diario The New York Times – en la que se señaló una falla en la solidez de los pernos que sostenían la construcción de la Línea 12 del metro – y al respecto también señaló que sus adversarios quieren ‘poner a pelear’ a la jefa de Gobierno capitalino con el canciller del país.

Tras ser cuestionado sobre las conclusiones emitidas en el reportaje publicado el domingo por el medio estadounidense, el que también señala a Marcelo Ebrard como responsable del colapso del tramo del metro, el presidente indicó que se debía esperar el dictamen en el que ha estado trabajando el gobierno capitalino, el cual podría ser publicado durante esta semana.

El mandatario aprovechó para solicitar que no se hicieran adelantos al dictamen, ya que ‘el sensacionalismo y el amarillismo’ de los periódicos conservadores hacen ‘raja política’ y se dedican a magnificar todo lo que parece afectar a su administración.

Ante la pregunta sobre si las posibles filtraciones de información por parte del gobierno capitalino fueran ‘fuero amigo’ de cara a las elecciones presidenciales del 2024, López Obrador advirtió que ‘los adversarios’ quieren hacer pelear a Marcelo Ebrard, canciller de México, con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Ese también es otro estribillo político de nuestros adversarios, quieren poner a pelear a Marcelo con Claudia, ellos quisieran eso, quisieran que se pelearan, Marcelo, Claudia, Tatiana (Clouthier), Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, etc.”.

Adjudicó la provocación a la falta de dirigentes por parte de los conservadores, sus adversarios, y a que están ‘muy menguados’.

“En el flanco izquierdo hay hasta para tirar para arriba, hasta para prestar. Entonces ellos apuestan a eso, a que nos fraccionemos; se van a quedar con las ganas”, señaló López Obrador.

Filtraciones del gobierno capitalino

Tras la publicación del reportaje Por qué colapsó la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno abordó Twitter para negar que hubieran habido filtraciones de información por parte de su administración y “menos a un medio que ha buscado confrontar a la Cuarta Transformación”.

Sin embargo, el presidente no descartó la posibilidad de que sí existiesen filtraciones de parte del gobierno capitalino, lo que suele suscitarse por servidores públicos que no actúan con lealtad o personas que van en contra de su ‘proyecto’.

“Debe de haber habido, es que no alcanza la jefa de Gobierno, ni ninguna autoridad en un gobierno, a tener seguridad de que los servidores públicos van a actuar con lealtad, en todos los gobiernos hay quienes no solo no coinciden con nuestro proyecto, sino que están en contra, esto es así, en todos lados”.

Aseveró que las filtraciones de información son consustanciales a la política, pero resaltó que una vez que esté listo el dictamen sobre el accidente, se hará público y se actuará conforme se requiera.

Andrés Manuel López Obrador admitió que le había planteado a Claudia Sheinbaum la intervención del gobierno federal en las acciones de rehabilitación de la Línea 12 del metro capitalino.

Independientemente del resultado de la investigación judicial y del castigo a los responsables, indicó el presidente, es importante rehabilitar la línea, “porque es un servicio que beneficia a muchas personas”.

Por qué colapsó la Línea 12 del Metro de la CDMX

El pasado 13 de junio, el medio The New York Times, publicó un reportaje en el cual investigó y consultó con expertos las causas tras la caída de un tramo elevado de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México, por el cual perdieron la vida 26 personas.

La conclusión a la que llegó después del análisis fue que “los pernos metálicos que eran cruciales para la solidez del viaducto (y que son la base de toda la estructura) parecen haber fallado debido a una soldadura deficiente, falla grave que probablemente causó el choque”.

Dicha explicación resalta un patrón de ‘oportunismo político’, acusó el periódico, y de ‘obras descuidadas durante la construcción del metro’.

El texto señaló como parte de los responsables al entonces jefe de Gobierno, ahora canciller, Marcelo Ebrard, quien pidió acelerar la obra de manera que se finalizara ‘lo más pronto posible’.

Según el periódico, otro causante del accidente fue Carlos Slim, dueño de Carso Estructura y Construcción, empresa constructora que estuvo a cargo de la construcción del tramo que colapsó.

Como respuesta, Ebrard escribió una carta en la que estableció que ‘la verdad’ sobre lo acontecido solo podrá conocerse con una investigación “radicalmente imparcial y escrupulosamente técnica”.