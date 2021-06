AMLO advierte ‘manicure con hachuela’ para gobernantes que roben

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una advertencia a alcaldes y gobernadores electos: “vamos a darle manicure, pero con hachuela” a quien intente robar recursos públicos.

“Llegan presidentes municipales sólo con el único propósito de robarse el dinero del presupuesto, ambiciosos vulgares y es oportuno decirlo ahora, porque se están renovando muchos gobiernos municipales y también gobiernos estatales.

“(…) vemos que no se aplica bien el presupuesto, entonces, vamos a aplicar muy bien la ley, vamos a dar manicure al que le vayan creciendo las uñas; vamos a darle manicure, pero con hachuela”, señaló el mandatario durante la supervisión de obra Autopista Cardel – Poza Rica, desde Martínez de la Torre, Veracruz.

El mandatario criticó a los gobernantes que se sirven del poder y pidió que no olviden que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.

“La parafernalia del poder, el que le digan a uno: ‘Señor presidente municipal, señor gobernador, señor presidente ¿qué horas son? -Las que usted quiera que sean señor’; eso, esa lambisconería, esa vanidad no tiene nada que ver con el poder, no tiene nada que ver con la política, no tiene nada que ver con el servir a los semejantes, con servir al prójimo”, agregó.

Dijo que hay quienes buscan que continúen los privilegios y la corrupción, por ello pidió a los ciudadanos “aprovechar estos tiempos cuando se está gobernando para el pueblo”.

“No sabemos qué nos depara el destino, ya ven cómo están de alborotados, de obnubilados, de encorajados, los conservadores que quieren regresar por sus fueros”, señaló.