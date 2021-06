No es decisión del Estado que maten periodistas, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que no es decisión del Estado que maten periodistas.

Al ser cuestionado sobre la situación de violencia que se vive en México contra los comunicadores respondió que en el país hay libertades, mientras que en el periodo neoliberal se perseguía y se censuraba a periodistas.

Lee al respecto: En 48 horas asesinan a dos periodistas en Oaxaca y el Edomex

-Presidente, con todo respeto, están matando a periodistas, dijo un reportero.

-“Ese es otro tipo de cuestión, pero no es una decisión del Estado”, respondió López Obrador.

-Al exponerlos aquí le comunican (los periodistas) a usted directamente que se sienten perseguidos o amenazados, se les da una protección especial, cuestionó el reportero.

-“No, no, no, porque ellos también viven de eso, les es negocio atacarme. Reciben recursos por esa línea editorial, por atacarnos, serían muy difícil que no nos atacaran porque entonces no tendrían ingresos. No generalizo pero muchos reciben dinero de nuestros adversarios, y hasta del gobierno de EU”.

.@lopezobrador_ asegura que en México hay libertades para la prensa y señala que el asesinato de periodistas y comunicadores "no es decisión del Estado". pic.twitter.com/J3vc2MBzey — Animal Político (@Pajaropolitico) June 24, 2021

Tan solo en junio ya han asesinado a tres periodistas, el caso más reciente se reportó el 22 de junio: mataron al periodista Saúl Tijerina Rentería, en Ciudad Acuña, Coahuila. Saúl, de 25 años de edad, trabajaba en medios digitales como Noticias en la Web y La Voz.

Durante 2020, Artículo 19 registró el asesinato de seis periodistas y 24 personas defensoras de derechos humanos. Entre estas, siete eran mujeres y 23 hombres, quienes fueron privados de la vida por motivos vinculados con su labor de defensa y ejercicio de su derecho a la libertad de expresión

En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, 19 periodistas han sido asesinadas y asesinados en posible vínculo con su labor.