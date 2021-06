No sé quién es el responsable político de L12, ¿quién era el presidente?: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que será responsabilidad de la autoridad judicial determinar quién o quiénes son los responsables del colapso en tramo de la Línea 12 del Metro.

Negó que su administración vaya a encubrir a las empresas responsables de la construcción del tramo colapsado, como en los gobiernos anteriores, pero rechazó el responsabilizar políticamente a algún funcionario.

Lee: Colegio de Ingenieros recomienda no reiniciar operaciones en L12; detecta fisuras y filtraciones

-¿La responsabilidad política de quién es?, cuestionó un reportero este viernes durante la conferencia matutina.

-“No sé. Eso lo tiene que resolver la Fiscalía porque si nos vamos a la responsabilidad política pues yo podría decir ¿quién era el presidente?”, dijo López Obrador.

-Felipe Calderón… pero ¿quién era el jefe de gobierno, respondió el reportero.

-“Por eso, entonces todos ellos, si hablas de responsabilidad política, es así muy abstracto. Que la autoridad judicial decida si hay responsables y se castigue”.

"¿Quién era el presidente entonces?", cuestionó @lopezobrador_ sobre la responsabilidad política del derrumbe de la L12 del metro, inaugurada en 2012. Es algo "muy abstracto" que debe resolver la FGR, aseguró. pic.twitter.com/GUX3MHNb6O — Animal Político (@Pajaropolitico) June 18, 2021

Sostuvo que no puede comentar si hubo o no corrupción en la construcción de la Línea 12 ya que es algo que no le corresponde.

Coincidió en la propuesta que ayer hizo el Colegio de Ingenieros de México de hacer una revisión total de la llamada Línea Dorada para darle a la gente seguridad.

“Que se haga la revisión completa, de todo el tramo y que, a partir de ahí, de acuerdo a lo que arroje el diagnóstico, se tome una decisión, no hay ningún problema porque nosotros no aceptamos ni la corrupción ni la impunidad”.

El mandatario dijo estar satisfecho con el dictamen realizado por las autoridades capitalinas y peritos independientes, y ofreció su respaldo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el reporte preliminar del dictamen de la investigación de la empresa noruega DNV, contratada por el gobierno de la Ciudad de México, el colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro se debió a una falla estructural asociada a varias deficiencias en el proceso constructivo.

La empresa destacó fallas en el proceso de soldadura de los pernos, falta de pernos en las trabes, diferentes tipos de concreto, así como soldaduras no concluidas y/o mal ejecutadas.

El Colegio de Ingenieros Civiles de México A. C., recomendó no reiniciar la operación del tramo elevado ni del subterráneo, hasta que se haga una evaluación más detallada.

El colapso de una trabe en las inmediaciones de la estación Olivos, el pasado 3 de mayo, dejó 26 persona muertas y 106 heridos, así como el cierre indefinido de toda la Línea 12, la más nueva y moderna del STC.