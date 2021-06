Slim tiene voluntad de ayudar en rehabilitación de Línea 12: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las empresas constructoras, entre ellas, Grupo Carso, de Carlos Slim, participarán en la rehabilitación de la Línea 12 del Metro.

Durante su conferencia matutina, el mandatario dijo que hay deseos de ayudar y participar, por lo que la rehabilitación se va a hacer de común acuerdo con las empresas.

.@lopezobrador_ dice que la reconstrucción de la Línea 12 se hará "de común acuerdo" con todas las compañías involucradas, para evitar litigios entre el gobierno y las empresas. pic.twitter.com/ueIFkCDl3U — Animal Político (@Pajaropolitico) June 23, 2021

“Hay deseos de ayudar, esto lo celebro, no es vámonos al pleito, nosotros sí hicimos bien la obra, aquí está la prueba, nos recibieron la obra, se llevaron a cabo dictámenes de distintas empresas, colegios de profesionales, universidades, yo no tengo culpa y además ya me dieron la razón en el juzgado tal, en la instancia correspondiente del Poder Judicial, yo no tengo nada que ver, vámonos al pleito, al litigio. No, no está así la situación. Ellos no quieren eso, y nosotros tampoco”, aseguró.

López Obrador dijo que a diferencia de otros empresarios, Carlos Slim es un hombre institucional que “no juega a las vencidas con el presidente” y reconoció su dimensión social, de ayuda.

“Hay otros que les falta manejo institucional, que no saben de estos comportamientos de la urbanidad política, que se sienten muy poderosos. Yo creo que tienen menos recursos que Carlos Slim, pero tienen ínfulas de mandones y piensan que el presidente debe ser su pelele, su empleado”, comentó.

“Se olvidan de que el presidente de México es el representante de todo el pueblo y que cuando se tiene legalidad y cuando se tiene legitimidad, por eso es importante la democracia, no se puede ningunear al presidente de México, porque es el representante de todos los mexicanos. Eso lo entiende muy bien Carlos Slim, hay otros que no”.

López Obrador se reunió ayer con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y Carlos Slim, días después de presentar dictamen sobre la llamada Línea Dorada. Al respecto, el mandatario indicó que se reunirá con las empresas principales como conciliador.

De acuerdo con el reporte preliminar del dictamen de la investigación de la empresa noruega DNV, contratada por el gobierno de la Ciudad de México, el colapso se debió a una falla estructural asociada a varias deficiencias en el proceso de construcción.

El colapso de una trabe en las inmediaciones de la estación Olivos, el pasado 3 de mayo, dejó 26 persona muertas y 106 heridos, así como el cierre indefinido de toda la Línea 12, la más nueva y moderna del STC.