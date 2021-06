AMLO busca que Guardia Nacional pase al Ejército y eliminar pluris

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó una reforma para aumentar impuestos, planea presentar tres reformas constitucionales: una para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, otra en materia electoral (para renovar al INE y desaparecer diputados y senadores plurinominales), y una más para que la Guardia Nacional pase a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Las reformas que vamos a promover básicamente son tres, y en su momento, porque ya las principales reformas constitucionales fueron aprobadas”, dijo esta mañana.

Reforma electoral

El mandatario prevé para 2022 enviar al Congreso una reforma electoral que contemplaría renovar al Instituto Nacional Electoral (INE) “para que sea verdaderamente independiente”.

“Durante mucho tiempo se han inclinado, los que deberían de actuar como jueces, en favor de los grupos de intereses creados, entonces, tenemos que buscar la forma de que quien coordine las elecciones sean gente inobjetable, rectos, auténticos demócratas”, dijo.

“Tenemos que buscar la forma, que de verdad sean ciudadanos honestos y demócratas, que no estén controlados por el Ejecutivo, el presidente, pero tampoco los grupos de intereses creados, que no los controle la oligarquía, que el amo sea el pueblo, los ciudadanos y que actúen de manera recta, con imparcialidad”, afirmó.

En la misma reforma, López Obrador buscaría reducir los costos de los procesos electorales, ya que asegura que en México se realizan las elecciones más caras del mundo; además plantea eliminar los diputados y senadores plurinominales.

“Otra cuestión: ¿para qué tantos diputados? ¿Por qué no nada más se quedan los de mayoría, por qué no se quitan los 200 plurinominales? Pero esto no solo en la Cámara de Diputados, también en la de Senadores. Vamos a reformar la ley, la Constitución, para que haya democracia plena”.

Guardia Nacional

El presidente también buscará que la Guardia Nacional quede dentro de la estructura administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Vamos a proponer en su momento que forme parte de la Sedena como existe la Fuerza Aérea, de la Defensa, una rama, porque también no quiero quedarme con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que considero convienen al país”, comentó.

Dijo que con esta propuesta se busca que la Guardia Nacional se siga consolidando para que después no pase a Gobernación o a cualquier otra institución y en seis años esté echada a perder.

“No quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se integró y se echó a perder. Los elementos tenían que acampar, vivir en hoteles, manejaban muchísimo dinero con poca transparencia porque consideraban el presupuesto como un asunto de seguridad nacional y no informaban, entonces, no queremos eso”.

Esta reforma sería presentada hasta el 2023.

Reforma al sector eléctrico

El mandatario aseguró que enviará al Congreso una nueva reforma constitucional para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a empresas particulares.

Dijo que dejar el mercado eléctrico a los particulares afectó a los usuarios, porque aumentaban los precios de la luz, mientras daban subsidios a las empresas particulares, por lo que ahora se requiere una reforma para que los pobres y la clase media no pague más por la luz”.

La nueva reforma eléctrica buscará que 54% del mercado sea para la CFE y el 46% restante quede en manos de particulares.

“Las tarifas más bajas las pagan los de arriba. No es para que desparezcan, lo aclaro, estas empresas particulares, pero vamos a poner orden”.

Como ahora está la ley -aunque tenga capacidad a la CFE- no se le permite subir energía eléctrica a la red, no se le permite el despacho, tienen que subir primero las particulares y luego las plantas de la CFE, explicó.

“Se hizo una reforma a una ley para resolver este problema, pero todavía no se publicaba la ley para resolver este problema y empezaron a aprobarse por los jueces, los amparos. ¿Entonces qué nos queda? Una reforma constitucional”, dijo López Obrador.

“Si los legisladores dicen que no, yo ya cumplí. Si ellos quieren seguir apoyando esta injusticia, que empresas particulares tengan mejor trato que la CFE, pues que asuman su responsabilidad”, agregó.