Candidatos ganadores bajo investigación por corrupción, desvíos y lavado

Al menos nueve candidatos que ganaron en la elección del domingo pasado, y que en los próximos meses se convertirán en gobernadores, alcaldes o diputados federales, se encuentran bajo investigación por su presunta responsabilidad en delitos de corrupción, desvío de recursos, compra de votos y hasta lavado de dinero.

Una de ellas, la virtual próxima gobernadora de Chihuahua, ya fue vinculada a proceso y está en la antesala de llegar al juicio. Dos candidatos más, que asumirán como alcalde y diputado federal, lograron frenar con los fueros que ostentaban –y que renovarán– la emisión de órdenes de aprehensión en su contra.

Los candidatos restantes, entre los que se encuentra la exsecretaria general de Morena Yeidckol Polevnsky, tienen abiertas carpetas de investigación en su contra en la Fiscalía General de la República (FGR), en fiscalías estatales, o en instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

A continuación, se detallan los casos en los que están implicados los candidatos referidos. Se trata de casos que Animal Político revisó a través de datos que este medio obtuvo con anterioridad o de lo publicado o ya informado en otros medios, sin que ello excluya que existan otros candidatos que también se encuentren bajo investigación.

La nómina secreta de Duarte

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, entre 2014 y 2016 la administración del gobernador de dicha entidad, Cesar Duarte, desvió cerca de mil millones de pesos de las arcas públicas de la entidad con la finalidad de sobornar a múltiples funcionarios y legisladores de oposición.

Los documentos de la indagatoria a los que este medio tuvo acceso señalan que el exgobernador Duarte – actualmente preso en Estados Unidos mientras se concreta su procedimiento de extradición – había conformado una “nómina secreta” de personas a las que entregaba ese dinero y por cuyos pagos, incluso, se expedían recibos.

Tres candidatos que el domingo triunfaron en los comicios están justamente implicados en esta trama de posible corrupción.

Una de ellas es la candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien de acuerdo con los conteos rápidos dados a conocer por el Instituto Electoral de dicha entidad habría ganado la votación con más del 58% de los sufragios emitidos.

Campos ya fue imputada formalmente ante un juez por haber recibido nueve millones de pesos producto de los referidos sobornos cuando dirigía la bancada del PAN en el Congreso local. El 2 de abril el juez determinó vincularla a proceso por el delito de cohecho, y el caso se encuentra actualmente en la fase de investigación complementaria previa a llegar al juicio.

Otro implicado en el caso es el senador de Morena y candidato a la alcaldía de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, quien el domingo pasado obtuvo la victoria con más del 48% de los votos. De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía, este legislador recibió sobornos por dos millones y medio de pesos en seis pagos realizados por la Secretaría de Hacienda local.

La acusación en contra de Pérez Cuellar también está lista, sin embargo, el Ministerio Público no ha podido proceder en su contra debido al fuero que ostenta como senador. El caso llegó a la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados Federal que el 29 de abril pasado determinó que no era procedente el desafuero. Esto obliga a la Fiscalía a esperar a que no tenga dicha protección para proceder en su contra.

Armando Cabada Alvidrez es otro candidato que resultó ganador de una diputación federal el domingo pasado, luego de que Morena lo postulara tercero en su lista de candidatos plurinominales correspondientes a la Primera Circunscripción. Según la indagatoria de la fiscalía estatal, su nombre también aparece entre los que recibieron sobornos en la “nómina secreta”.

El enriquecimiento inexplicable de Toledo

El exalcalde de Coyoacán, Mauricio Toledo, obtuvo el domingo pasado una nueva diputación federal tras haber sido postulado por el Partido del Trabajo en el Distrito 05 de Puebla. Esto le permitirá al político repetir por segunda vez consecutiva como legislador en la Cámara Baja.

Pero Toledo se encuentra en la mira de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que ha integrado en su contra una carpeta de investigación por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. Esto tras encontrar discrepancias en su patrimonio que exceden los 11 millones de pesos.

Luego de reunir indicios suficientes para proceder en su contra, la Fiscalía envió en mayo pasado la solicitud de juicio de procedencia y desafuero en contra de Toledo a la Cámara de Diputados. La sección instructora la recibió y elaboró un dictamen que perfila como procedente retirar la protección al legislador.

Lo anterior significa que pese a que ganó la elección para repetir por otro periodo como diputado, el exalcalde podría perder el fuero en las próximas semanas y ser procesado ante un juez por el referido delito.

Lavado y triangulación en círculo de Samuel

El senador con licencia de Movimiento Ciudadano, Samuel García, obtuvo el domingo pasado la victoria en la disputa por la gubernatura del estado de Nuevo León. Esto tras superar por casi diez puntos de ventaja al candidato del PRI, Adrián de la Garza, quien quedó en la segunda posición.

El futuro gobernador de Nuevo León tiene abierta en su contra una carpeta de investigación en la FGR por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y lo que resulte. También se encuentran bajo investigación su esposa, su padre y su suegro.

Animal Político reveló el pasado 23 de abril que una investigación de la Secretaría de Hacienda había identificado operaciones con empresas fantasma y la triangulación de más de 170 millones de pesos en el entorno de García. La FGR confirmó poco después de la apertura de la indagatoria a partir de datos proporcionados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual continúa en integración.

Los 400 millones de Yeidckol

La FGR tiene una carpeta de investigación en curso en contra de la exsecretaria General de Morena Yeidckol Polevnsky, por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y otros de corrupción. La indagatoria se abrió en junio del año pasado tras una denuncia promovida por su propio partido.

De acuerdo con los datos de la indagatoria a los que tuvo acceso este medio, Polevnsky habría ordenado el pago exprés de 395 millones de pesos a dos proveedores por obras de remodelación que no se llevaron a cabo. Lo anterior cuando ocupaba la secretaría general de dicho instituto político.

Pero a partir de septiembre, Polevnsky contará con fuero constitucional que la protegerá de una eventual imputación, luego de que el domingo pasado logró a través de la vía plurinominal una diputación federal tras ser incluida en la lista de candidatos de Morena por la quinta circunscripción electoral.

Gallardo: posibles delitos electorales

La FGR a través de su Fiscalía Especializada en la investigación de Delitos Electorales tiene una investigación en curso en contra de Ricardo Gallardo Salgado, quien el domingo pasado resultó ser el candidato ganador en la contienda por la gubernatura de San Luis Potosí.

La indagatoria en contra del candidato del Partido Verde Ecologista de México se inició en mayo pasado luego de que dos de sus contrincantes presentaron denuncias formales por presunta coacción o compra del voto durante su campaña.

La denuncia promovida señala a Gallardo de haber prometido recursos a cambio de votos a través del reparto de una tarjeta denominada “La Cumplidora”. Se trata de un hecho similar al que motivó la indagatoria por coacción del voto en contra del candidato Adrián de la Garza en Nuevo León.

La sombra rumana

La presidenta municipal con licencia de Puerto Morelos, Quintana Roo, Laura Lynn Fernández Piña, logró el domingo pasado la victoria en la disputa por una diputación federal correspondiente al Distrito 04 Electoral. Esto tras ser postulada a dicho cargo por la alianza del Partido Verde y Morena.

Sobre Lynn hay una investigación en curso a cargo de la UIF relacionada con las presuntas operaciones de lavado de dinero que encabezaba el empresario rumano Florian Tudor, señalado a su vez de encabezar una mafia dedicada a la clonación de tarjetas bancarias que operaba desde Cancún.

De acuerdo con lo revelado por el diario Milenio, Fernández Piña formaba parte de la red de contactos políticos de Tudor para la obtención de favores, algo que la próxima diputada federal ha negado. También se investiga el presunto vínculo de Lynn con compañías fantasma implicadas en presuntos desvíos de recursos.

Cabe señalar que Laura Lynn Fernández Piña se desempeñó en el pasado como secretaria de Turismo de Quintana Roo en el gobierno de Roberto Borge, quien también se encuentra preso por diversos cargos de corrupción y lavado de dinero.

Malos manejos en Puebla

Edmundo Tlatehui Percino será el próximo alcalde del municipio de San Andrés Cholula en Puebla, tras haber ganado la elección para la coalición PAN-PRD con el 39% de los sufragios emitidos a su favor.

Lo anterior pese a que la Fiscalía General de Justicia del estado de Puebla lo investiga por posible malversación de recursos cuando se desempeñó como secretario de Obras del mismo ayuntamiento en la administración del alcalde Leoncio Paisano Arias, quien ya fue procesado y se encuentra en prisión preventiva.

La indagatoria penal surgió a partir de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado que identificó el posible desvío de más de 42 millones de pesos durante la gestión de Paisano Arias.