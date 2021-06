CDMX registra dos casos de COVID tras reapertura en escuelas

A menos de una semana de la reapertura escalonada de las escuelas en la Ciudad de México, autoridades registraron al menos dos casos de COVID-19 en planteles.

Aunque autoridades de Salud de la capital habían señalado tres casos (dos niños de escuelas públicas y un niño de escuela privada), la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) aseguró que solo son dos casos identificados.

El caso más reciente, en una estudiante que cursa el primer grado de secundaria en la Escuela Secundaria Diurna 241 Emma Godoy, ubicada en la colonia La Esmeralda, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

“La madre de la alumna notificó a las autoridades del plantel que su hija había tenido síntomas de resfriado y que de acuerdo con la prueba que se realizó, dio positivo a SARS-COV-2. Por tal motivo, la comunidad educativa decidió, como medida preventiva, de manera voluntaria y en libertad, seguir con las clases a distancia”, explicó la autoridad.

El primer caso se identificó este 10 de junio en un alumno que cursa el primer grado en la Escuela Secundaria Técnica no. 80, ubicada en la colonia Miguel Hidalgo, de la alcaldía Tláhuac.

La secretaria de Salud capitalina, Oliva López Arellano, sostuvo que aún se hace el estudio epidemiológico de los contactos de ambos casos.

“En el caso de los dos sucesos sospechosos reportados el pasado martes por un colegio privado en la alcaldía Benito Juárez, la AEFCM informa que uno de ellos resultó negativo, y el otro, por recomendación de su médico particular, los padres de familia no realizaron la prueba. No obstante, y a petición del colegio, la madre de familia se comprometió a realizar la prueba el día de hoy e informar del resultado oportunamente”, sostuvieron las autoridades educativas.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que el regreso presencial a las clases se haga “con todas las condiciones de sanidad y que en el momento en que se presente un caso, pues sea atendido adecuadamente”.