Diputado migrante, la voz de los chilangos alrededor del mundo

Por primera vez, en el Congreso de la Ciudad de México -antes Asamblea Legislativa- habrá un diputado o diputada que viva en otro país y que será elegido o elegida por los capitalinos que viven fuera de la CDMX. Se trata del diputado o diputada migrante, una figura que será elegida por 12 mil capitalinos residentes en otras partes del mundo que se registraron para participar en este ejercicio.

“Después de muchos años de lucha, de discriminaciones, de diferentes formas de silenciar a la diáspora migrante, en donde no se tomaba en cuenta su opinión en los asuntos públicos de su entorno, de la ciudad en la que vivieron, por primera vez van a tener esta posibilidad y no sólo de votar, sino de incluso ser votada o votado y esto abre un nuevo paradigma en el modelo político de nuestra ciudad porque van a empezar a incorporar voces que antes no teníamos”, dijo en entrevista con Animal Político, Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Retorno seguro, remesas y la garantía de sus derechos y violaciones a sus derechos humanos, por ejemplo, serían algunos de los temas que el diputado o la diputada migrante podrían impulsar para que el legislativo de la ciudad los analice y promueva respuestas a las y los migrantes.

Camino difícil

Como parte de la reforma política de la Ciudad de México, el 15 de septiembre de 2016 se instaló la Asamblea Constituyente que estuvo integrada por 100 diputados. Su labor fue redactar la Constitución de la Ciudad de México, la cual aprobaron el 31 de enero de 2017.

En el documento hay un apartado en el que se plasman los derechos de las personas migrantes. En el artículo 11, inciso I, se instruye a que las autoridades -en todos sus niveles- adopten las medidas necesarias para la protección efectiva de los derechos de las personas migrantes y en el caso del poder legislativo local se tomó la decisión impulsar la figura del diputado o diputada migrante.

Idealmente este cargo tendría que haberse votado durante el proceso electoral de 2018 cuando se eligió al primer Congreso de la CDMX que reemplazó a la Asamblea Legislativa, pero no hubo las condiciones para ello, por lo que se decidió que sería en el presente proceso electoral cuando se contemplaría.

Sin embargo, el camino para su registro y votación no ha sido sencillo, pues antes se tuvieron que librar una serie de impugnaciones del actual Congreso CDMX quienes consideraban que la figura del diputado migrante resultaba onerosa.

Incluso, en noviembre de 2019 el legislativo local aprobó se eliminara esta figura del código electoral capitalino, misma que tuvo que ser repuesta en agosto de 2020 por instrucciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Así, 10 meses antes de las elecciones se dio luz verde a la elección de este cargo que, al igual que los demás diputados, tendrá una vigencia de tres años con posibilidad de reelegirse en el cargo por dos periodos más.

¿Quién puede ser diputado migrante?

“Solo van a poder votar y ser votadas aquellas personas que radican en el extranjero y que son originarias de la Ciudad de México”, subraya el consejero Huesca.

En otras entidades como Zacatecas y Jalisco ya se cuenta con la figura del diputado migrante, pero con un enfoque distinto al que se está impulsando en la CDMX.

En Zacatecas, por ejemplo, votan quienes viven en el estado. En el caso de Jalisco, los jaliscienses que viven en otro país votaron por su diputado migrante pero éste no vive en el extranjero, sino en Jalisco.

Por eso, sostiene el consejero Huesca, la diputación migrante que se impulsa en la CDMX es una figura novedosa ya que serán los capitalinos que radican en el extranjero quienes podrán votar por su representante quien debe ser capitalino y vivir fuera de la Ciudad de México.

“Al hacer la votación en territorio nacional termina por diseminarse, por perderse la intención del voto”, agrega el consejero.

Para esta primera votación del diputado migrante se cuenta con once candidatos -siete mujeres y cuatro hombres- todo ellos representados por un partido político lo que no significa que necesariamente sean militantes de algún instituto político.

Por correo o internet, así elegirán al diputado migrante

Los capitalinos que radican fuera de México tuvieron que registrarse para poder participar en las votaciones. De acuerdo con el IECM se recibieron 12 mil 660 solicitudes de residentes en el extranjero, de las cuales, 12 mil 226 resultaron procedentes por lo que serán ellos quienes podrán votar para elegir al diputado o diputada migrante.

Para hacerlo cuentan con dos opciones: el correo postal y el voto vía internet.

Entre el 21 de abril y el 10 de mayo, los capitalinos residentes en el extranjero que así lo solicitaron, recibieron en su domicilio un paquete electoral postal para que marcaran la boleta y enviaran a México el sobre con su voto.

Esto tendrían que haberlo hecho durante todo mayo ya que la fecha límite para que se contabilice es el 5 de junio a las 08:00 horas. Los sobres que lleguen después de esta hora no serán tomados en cuenta.

La otra opción que se les dio fue emitir su voto vía internet.

El servicio está habilitado desde el 22 de mayo a las 20:00 horas y estará activo hasta el 6 de junio a las 18:00 horas, es decir, cerrará al mismo tiempo que las casillas físicas que se instalarán en la CDMX para la elección de los 16 alcaldes, 160 concejales y los restantes 65 diputados que conformarán la segunda legislatura del Congreso de la ciudad.

Se prevé que el mismo domingo 6 de junio, horas después del cierre de las casillas en la CDMX, se den a conocer los resultados de la votación del diputado migrante.

Trabajo legislativo

Al tratarse de un representante popular con residencia fuera de México, será el propio Congreso de la CDMX quienes definan cómo es que el diputado o diputada migrante se integre al trabajo legislativo y participe en las sesiones de trabajo.

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, por ejemplo, las sesiones del Congreso local se han hecho a través de plataformas como Zoom, por lo que esta opción sería viable para el diputado o diputada migrante.

De hecho, la actual legislatura ha propuesto que se reforme la Ley Orgánica del Congreso para que se establezca que quien resulte elegido diputado o diputada migrante pueda participar en sesiones remotas desde el lugar de su residencia.

Y es que si lo que se busca es darles voz a los capitalinos residentes fuera de la CDMX no tendría sentido que se requiriera su presencia permanente en México.

Las prerrogativas que recibiría para poner su módulo de atención o la contratación de personal que le ayude en sus labores tendrían que ser las mismas que recibirán los otros 65 diputados, pero oficialmente esto se confirmará más adelante cuando el Congreso mismo lo discuta.

“Para nosotros es un gran logro, hemos visto que hay un gran impulso de que cada vez la población migrante en el extranjero cada vez está más interesada. Esto va a revolucionar la forma en que ellas y ellos pueden incidir en la política pública, en la creación de normas, en las reformas constitucionales para beneficiar sus derechos”, resaltó el consejero electoral.