EU lanza alerta de viaje a México: advierte riesgo máximo en 14 estados

El Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para México, debido a la COVID-19 y al nivel de riesgo por la inseguridad.

De acuerdo con el gobierno de EU, los delitos homicidios, secuestros y robos “están muy extendidos y son comunes en México”, por lo que informó que tiene una “capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a ciudadanos en muchas áreas”.

Alertó que hay ciertas áreas que están prohibidas o restringidas, y que hay zonas en las que los servicios de emergencia son limitados fuera de las principales ciudades.

Recomendó no viajar entre ciudades después del anochecer y no tomar taxis en la calle. Señaló que los empleados del gobierno de Estados Unidos no pueden conducir desde la frontera con México hacia el interior del país, con excepción de viajes diurnos dentro de Baja California, entre Nogales y Hermosillo en la Carretera Federal Mexicana 15D y entre Nuevo Laredo y Monterrey en la Carretera 85D.

Otra recomendación es tener precaución al visitar bares, clubes nocturnos y casinos locales, así como evitar signos de riqueza como relojes o joyas costosas, y tener cuidado al acudir a cajeros bancarios.

Los 14 estados en los que el riesgo se incrementó, de acuerdo con la Embajada, son Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, CDMX, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, SLP, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz

Recomendó no viajar por el aumento en la delincuencia a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.

Pidió reconsiderar viajes son Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas.

Llamó a tener precaución en Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

A través de su página web, la Embajada de los Estados Unidos en México informó que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron un Aviso de salud para viajes de nivel 3, lo que indica un alto nivel de COVID-19.

Pidió a sus ciudadanos reconsiderar sus viajes a este país, y tomar en cuenta que algunos estados tienen un mayor riesgo de delitos.