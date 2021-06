Un abogado, una atleta y una repostera: historias de candidatos atacados

Un abogado que intentó impedir un robo a mano armada a una comerciante en un tianguis; una nutrióloga, velocista e integrante del Ejército cuya postulación incomodó a intereses criminales; y una joven repostera que ante la insistencia de un político había aceptado inscribirse en su planilla como aspirante a regidora.

Ellos forman parte de la lista de candidatos que han sido víctimas de la violencia durante el actual proceso electoral. Una violencia que ya acumula, según los recuentos actualizados de organizaciones que dan seguimiento cercano a este fenómeno, 782 agresiones que van desde amenazas e intimidaciones verbales, hasta ataques a golpes, secuestros y homicidios.

Algunos de los candidatos agredidos son políticos de carrera o personas vinculadas al servicio público, pero también hay personas dedicadas a otros trabajos o profesiones, y que por invitación de los partidos terminaron vinculadas como aspirantes al actual proceso electoral.

Aunque las investigaciones no han esclarecido el móvil de la mayoría de los ataques, el común denominador es que, con independencia del motivo de la agresión, todos han sido alcanzados por la delincuencia desde que arrancó el proceso electoral y la mayoría de ellos permanecen impunes.

Animal Político hace un recuento de las historias de tres de ellos.

El abogado que quiso frenar un robo

Mayco Fabián Tapia Quiñones estaba entusiasmado por su registro como candidato a diputado local en Nuevo León por el partido Fuerza por México. Aunque no tenía trayectoria política, confiaba en que su formación como abogado le daría bases suficientes para impulsar una agenda enfocada en temas de justicia e impunidad.

Así se lo había dicho la tarde del 24 de marzo a su amigo Emilio Jacques Rivera, candidato por el mismo partido a la gubernatura del Estado.

“Desde hace 15 años éramos amigos. Apenas nos habíamos visto en esta misma mesa como a las 6 de la tarde y estaba muy jubiloso. Me dijo que íbamos a luchar juntos pues le acababan de entregar su constancia para ser candidato por la diputación local 1. Estaba en verdad muy contento”, recuerda el propio Jacques Rivera.

Tras su encuentro con Jacques, el abogado Tapia se dirigió a un mercado sobre ruedas en la colonia Ciudad Solidaridad de Monterrey, donde su esposa trabajaba en uno de los comercios. Ya había caído la noche.

De lo que sucedió a continuación hay dos versiones; una dice que dos sujetos armados amenazaron a la pareja del candidato y le exigieron que les entregara un bolso con 50 mil pesos producto de las ventas de la semana. Otra que los agresores intentaron arrebatarle el dinero a una joven que la acompañaba.

Lo que es un hecho, según los testigos, es que el candidato intentó impedir el robo y se abalanzó sobre uno de los delincuentes para quitarle la pistola. En el forcejeo Tapia Quiñones fue alcanzado por al menos dos disparos en el abdomen. Los agresores, en su intento de huida, efectuaron otros disparos al aire uno de los cuales alcanzó a rozar la cabeza de otra comerciante.

El candidato fue trasladado aún con vida al hospital número 26 del IMSS en la zona, pero aproximadamente a las 9 de la noche se declaró que había fallecido. Hasta ahora, las autoridades de Nuevo León no han dado a conocer la detención de algún probable responsable.

Lamentamos el sensible fallecimiento de Mayco Fabián Tapia Quiñones, y extendemos nuestras condolencias a familiares y amigos.

En #FuerzaPorMéxico confiamos en la justicia y esperamos un pronto esclarecimiento de los hechos. pic.twitter.com/R89SKEDvnY — Fuerza X México Oficial (@fuerzaxmexico) March 26, 2021

El día después del crimen, el partido Fuerza por México emitió un comunicado en el que calificó a Tapia como un “ciudadano ejemplar, comprometido con escuchar y ayudar a la gente de Monterrey”. Ese mismo día también se realizó una conferencia de prensa en la que Jacques Rivera pidió que el crimen fuera esclarecido.

“Él defendió a una víctima de un intento de robo con su vida. Para mi nuestro querido Fabián se ha convertido en un gran héroe. Es un héroe en la lucha a favor de la justicia y nos duele mucho porque es una muestra más de la violencia contra nosotros, pero no nosotros como candidato sino como ciudadanos. Que descanse en paz nuestro gran amigo”, dijo Jacques Rivera.

Al momento de ser asesinado Mayco Fabián Tapia Quiñones, licenciado en Derecho, tenía 42 años de edad. Le sobreviven su esposa y dos hijas.

La repostera y candidata por un día

Ella no quería, pero le insistieron. Y le insistieron en varias ocasiones hasta que aceptó porque quien se lo pidió era su amigo. El mismo día de su registro como candidata, ese día desapareció.

Así recuerda Rubén Salazar, director de la consultora Etelleck, la desaparición y posterior feminicidio de Guanely Peréz Ramirez, una joven de 24 años de edad, aspirante a una regiduría por su municipio natal, Cuapiaxtla de Madero, en Puebla.

Salazar, quien ha través de la consultora que dirige ha dado seguimiento a las agresiones en contra de candidatos, señala con especial crudeza las circunstancias de este crimen y la coincidencia entre su registro como candidata y los hechos de violencia que llevaron a que perdiera la vida.

Como otros aspirantes y candidatos, Guanely tampoco tenía nada que ver con la política hasta antes del actual proceso electoral. La joven se dedicaba a la repostería y a diario vendían pan de puerta en puerta que ella misma preparaba. Era uno de los ingresos de su familia compuesta por tres hermanos quienes vivían con sus abuelos, pues su madre había fallecido dos años antes.

Guanely también había estudiado una carrera técnica como consultora de belleza e incluso consiguió instalar una estética en el municipio. Sin embargo, su abuelo Vicente relató al medio local Página Negra que la verdadera pasión de la joven era justamente la repostería.

“Ella y sus hermanos, los días martes hacían repostería, los miércoles hojaldras y conchas; jueves repostería y los viernes también hacían hojaldras, por lo regular salían a vender cada quien por su lado, a la 1 de la tarde recorrían sus clientes en el pueblo, antes del anochecer regresaban, aunque tenía su estética ya casi no la abría pues le gustaba más hacer y vender pan”, señaló su abuelo.

Esa era la rutina de la joven hasta que el candidato a alcalde de Movimiento Ciudadano por Cuapiaxtla de Madero, Oscar Sánchez, le insistió en que quería que se sumara a su equipo como aspirante a regidora. La joven se resistió porque tenía mucho trabajo, sin embargo, cedió y aceptó registrarse al menos como candidata suplente.

A las 11:30 de la mañana del 31 de marzo Guanely se dirigió a las oficinas del partido para el registro. Luego regresó a su casa y volvió a salir a la calle. Esa fue la última vez que alguien pudo verla con vida. Tres semanas más tarde, el 22 de abril, el cuerpo de la joven fue encontrado flotando en un canal de aguas de riego.

“Ella era una joven que fue invitada a participar dentro de una planilla como regidora, un amigo suyo la había invitado para Movimiento Ciudadano, y el día de su registro ya no regresó. Desapareció. Y a los pocos días apareció muerta en un canal de aguas negras. Nosotros lo pudimos confirmar por declaraciones del presidente del partido en Puebla. Fue un feminicidio”, dijo Salazar.

La Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano lamenta la muerte de Guanely Pérez Ramírez. Exigimos, de manera enérgica, a las autoridades poner cartas en el asunto e investigar este caso. ¡Qué en #Puebla no quede impune el asesinato de ninguna mujer más! #NiUnaMas — Fernando Morales Mtz (@FerMoralesMtz) April 30, 2021

En las declaraciones que el abuelo de la Guanely dio a Página Negra confirmó que su nieta aceptó la oferta de Oscar Sánchez de formar parte de su plantilla porque era su amigo. “Pero cuando ella desapareció nunca vino a preguntarnos si necesitábamos algo o no, o si la habíamos encontrado”, dijo Don Vicente.

Unos días después del hallazgo del cuerpo, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, declaró que el feminicidio de Guanely podría estar vinculado con al menos otros tres asesinatos y que las indagatorias estaban avanzando. Sin embargo, a la fecha no hay personas detenidas por el asesinato de la joven repostera.

Nutrióloga, sargento y atleta

Antes de convertirse en candidata, Zudikey Rodríguez Nuñez ya era una mujer conocida en el país. Su participación en el popular programa de televisión llamado “Exatlón México”, producido y transmitido por Televisión Azteca, le hizo ganar una proyección importante en los últimos cuatro años.

Fue esa popularidad la que la llevó a ser considerada como una candidata viable por la alianza opositora PRI-PAN–PRD para contender por la alcaldía de Valle de Bravo, Estado de México. Una oferta que Zudikey aceptó y que, semanas después, la llevó a ser atacada por el crimen organizado.

Antes de la televisión y de la política, la joven originaria justamente de Valle de Bravo ya había construido una carrera exitosa como profesionista, deportista e integrante del Ejército Mexicano.

Zudikey Rodríguez Nuñez egresó de la Licenciatura en Nutrición por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Además, se enlistó en el Ejército donde obtuvo el grado de Sargento como especialista en educación física y deportes.

Pero sobre todo, la joven de 34 años es una atleta. Específicamente: una velocista. Multimedallista en los juegos centroamericanos, panamericanos e iberoamericanos realizados entre 2007 y 2014 corriendo distancias de 200 y 400 metros planos y con vallas. Además, representó a México en los Juegos Olímpicos de Verano de Beijing 2008.

En una entrevista, Zudikey confesó que había sido el deporte lo que la ayudó a superar la pérdida de su hijo Ethan de tres años de edad, en un accidente con un vehículo ocurrido en 2009.

En 2018, la ya conocida atleta llegó al popular programa “Exatlón México” conducido por el periodista Toño Rosique, en el que participaría durante dos ediciones. Eso y su posterior boda con el exfutbolista de las Chivas, Patricio Araujo, incrementaron aún más su proyección en las audiencias.

En abril pasado, la alianza opositora anunció que Zudikey Rodríguez sería su candidata a la alcaldía de Valle de Bravo y el día 30 de ese mismo mes comenzó oficialmente sus actos de campaña.

La agresión criminal en su contra ocurrió el lunes 17 de mayo luego de un mitin en la cascada Velo de Novia. Sujetos armados, presuntos integrantes del grupo criminal de La familia Michoacana, la interceptaron al terminar el evento y por varias horas la privaron de la libertad.

Los detalles oficiales de lo que sucedió durante ese cautiverio no se han detallado, pero el periodista Raymundo Riva Palacio relató que Zudikey fue amenazada de muerte por dos criminales apodados el Pez y el Fresa, quienes le advirtieron que su vida estaba en riesgo si no se bajaba de la contienda electoral.

Tras el incidente, la candidata decidió suspender durante varios días su campaña. Riva Palacio mencionó que los criminales supuestamente amenazaron a las autoridades con emprender atentados en gasolineras si la información de lo ocurrido se hacía pública.

Finalmente, y con el apoyo del PRI, el 21 de mayo Zudikey presentó una denuncia penal por lo ocurrido ante la Fiscalía General de Justicia del estado de México y posteriormente ante la Fiscalía General de la República.

El 25 de mayo, ocho días después de la agresión, la candidata retomó sus actividades de campaña a través de un video en sus redes sociales en el que dijo que no cedería a la intimidación. “A lo largo de mi vida nunca he permitido que el miedo me eche para atrás, como atleta, como militar, pero sobretodo como mujer he aprendido y demostrado que es enfrentando retos como se logran grandes cosas” dijo Zudikey.

Hasta la fecha, ni autoridades mexiquenses ni federales han anunciado algún resultado de las investigaciones iniciadas por la agresión a la candidata de Valle de Bravo.

La elección más violenta del siglo

El Quinto Informe de Violencia Política presentado por la consultora Etelleckt actualizó a 782 la cifra de agresiones perpetradas en contra de candidatos y políticos durante el actual proceso electoral que arrancó el 7 de septiembre de 2020. Ello convierte a esta elección en la más violenta de lo que va del siglo según la firma, superando a la de 2018 que había dejado 774 agresiones.

Del total de agredidos 202 eran mujeres, que equivalen al 255 del total. Tres de cada cuatro candidatos y políticos atacados pertenecían a algún partido de oposición.

Estos ataques, entre los que figuran desde amenazas o intimidaciones verbales hasta robos, secuestros y asesinatos, se han presentado en los 32 estados del país y en 460 municipios.

El saldo fatal de las agresiones registradas ha sido de 89 políticos que han perdido la vida, de los cuales 35 eran aspirantes y candidatos a puestos de elección popular. El PRI es el partido que más víctimas mortales ha registrado en sus filas con 15 en total.