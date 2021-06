INE ordenó a 30 influencers eliminar de redes videos a favor del PVEM

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a 30 influencers retirar de sus perfiles de Instagram mensajes a favor del Partido Verde Ecologista.

Actores de televisión nacional, cantantes y creadores de contenido en redes promovieron el voto a favor del PVEM en sus stories de Instagram este sábado, durante el periodo oficial de veda electoral.

El Instituto Electoral emitió medidas cautelares, ordenando al PVEM que realice las acciones necesarias para evitar la difusión de los mensajes en cuestión y que en un plazo no mayor a seis horas de la publicación del comunicado, envíe pruebas de haber tomado acciones al respecto.

Además pidió a los titulares las cuentas eliminar esos vídeos de manera inmediata y de suspender de forma inmediata la difusión de los mensajes alusivos al PVEM.

Ante la orden del INE, el partido calificó los mensajes como “muestras de apoyo”, pero invitó a sus “simpatizantes” a evitar cualquier mensaje favorable durante la Jornada Electoral.

El INE declaró en un comunicado que tras analizar los hechos y el material que denunció la cuenta @ whatthefffake, concluyó que se trata de una “campaña propagandística que puede influir en los electores, que se realizó en el periodo de reflexión del voto, tiempo en el que se prohíbe llevar a cabo actos de proselitismo.”

La cuenta @whatthefffake publicó un hilo en Twitter donde recopilan los videos de los 30 influencers –aquellas personas que tienen miles o millones de seguidores en redes– que declararon sus preferencias por el Partido Verde.

Hilo de gente que en plena veda electoral está haciendo publicidad en al @partidoverdemex.

“Yo investigué”, “yo me informé”, “en mi opinión” = Me pagaron miles de pesos para hacer publicidad mediocre y cero transparente y no me preocupo porque en México no regulan esto.

— WHAT THE FAKE (@whatthefffake) June 6, 2021