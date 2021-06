Liberan a 60 estudiantes de Mactumatzá, Chiapas, y Teteles, Puebla

Autoridades de Chiapas y Puebla liberaron a 60 estudiantes normalistas que permanecían detenidos tras enfrentamientos violentos que sostuvieron con elementos policiales en estas entidades.

En el caso de 17 estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá y dos desplazados del Ejido Puebla, Chenalhó, un juez retiró la prisión preventiva como medida cautelar y les impuso una firma periódica así como las restricción de activismo en espacios públicos.

Las 19 personas enfrentarán cargos por robo con violencia, daños, motín, atentados contra la paz, integridad corporal y patrimonial de la colectividad y pandillerismo en libertad, pero “no podrán participar en actos que alteren el orden público”.

Con esta resolución, los 95 estudiantes normalistas de Mactumatzá detenidos el 18 de mayo quedaron en libertad tras protestas de compañeros y familiares, aunque todos quedaron vinculados a proceso, por lo que “en caso de reincidir serán reingresadas al penal de El Amate”, expuso la Fiscalía de Chiapas.

#LoÚltimo | Liberan a 17 normalistas y 2 indígenas desplazados, les prohíben realizar activismo político

https://t.co/3Ri21KLUby pic.twitter.com/RncGz1MvNW — Chiapas Paralelo (@ChiapasParalelo) June 2, 2021

El 23 de mayo, 74 mujeres normalistas, quienes denunciaron abusos sexuales por parte de policías, también quedaron en libertad.

Liberan a 43 normalistas de Teteles, Puebla

El gobierno de Puebla también anunció la liberación de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán, ubicada en el municipio de Teteles de Ávila Castillo, detenidos este 1 de junio en un desalojo a la protesta que realizaban por el supuesto incumplimiento de acuerdos con el gobierno estatal.

VIDEO | Imágenes de la detención de las normalistas de Teteles en #Puebla pic.twitter.com/UtJs77wNsZ — Leviatán (@leviatanweb) June 2, 2021

Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, acusó a normalistas de Puebla, Michoacán, Guerrero y Morelos de iniciar las agresiones contra policías, y descartó un uso excesivo de la fuerza o violaciones a los derechos humanos.

“El uso de la fuerza no es de este gobierno, no es de este gobierno su medio, su táctica, su instrumento, no lo es, no es el uso de la fuerza, ni instrumento, ni táctica, ni forma de actuar, pero ayer fueron agredidas instalaciones del gobierno; si no se hubiera actuado con la debida estrategia policial, el hecho pudo llegar a mayores”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Barbosa Huerta explicó que después de certificar la salud de las 43 personas detenidas y realizar las acciones correspondientes, quedaron en libertad y “sujetas a los procedimientos de ley”.

Tenemos toda la disposición de dialogar, instruyo al secretario @MelitonLozano a mantener el diálogo inmediato con la escuela normal rural “Carmen Serdán”. Eso que se afirma a que porque son mujeres campesinas se les desdeña no es cierto, yo me identifico con ellas y lo saben. pic.twitter.com/AEdbG6seoV — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) June 2, 2021

Insistió en que todas las necesidades de las estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán están cubiertas, por lo que, consideró, la protesta “tiene fines políticos de cara a la elección de este domingo 6 de junio”.

Dijo haber dado instrucciones al secretario de Educación en el estado, Melitón Lozano Pérez, para entablar un diálogo directo con las alumnas de la normal de Teteles y se resuelvan sus peticiones.