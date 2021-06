Lupita Jones dice que le ofrecieron 5 mdd para declinar a favor de Hank Rhon

La candidata a la gubernatura de Baja California por la alianza PAN, PRI y PRD, Lupita Jones Garay, aseguró que le ofrecieron 5 millones de dólares para declinar a favor de Jorge Hank Rhon, aspirante del Partido Encuentro Social.

“Conforme hemos ido avanzando en esta campaña y nos hemos posicionado con ese voto que todos los ciudadanos deben ejercer. Estas presiones se empezaron a convertir en quererme comprar. Me pusieron 5 millones de dólares sobre la mesa para que declinara a favor del candidato del PES”, dijo Jones Garay.

Estas declaraciones las hizo el sábado 19 de mayo durante una reunión en Ensenada entre su equipo cercano y fueron dadas a conocer por algunos medios de comunicación

Jorge Hank Rhon negó las acusaciones y pidió a Lupita Jones ofrecer pruebas.

“Siempre al final empiezan a atacarte, aquella gente que se quiera vender, pues que se venda. Yo no compro, aquella gente que me quiera acusar, pues que traiga pruebas”, dijo.

“Para mí son como las campanadas, que las oiga el que quiera, pero pues ya estuvo suave, que traigan pruebas”, difundió en un video publicado en sus redes sociales.

Si hay candidatos que se están vendiendo, yo no compro. Y si hay alguien que los está comprando, yo no me vendo.

A diferencia de otras y otros, yo vengo con propuestas, a trabajar y preocuparme por los bajacalifornianos. pic.twitter.com/BpXGveAnRd

— Jorge Hank Rhon (@Jorge_HankRhon) June 1, 2021