Morena perdió tiempo en conflictos internos previo a elección: Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, reconoció ante senadores del partido que perdieron tiempos en conflictos internos, antes de las elecciones del pasado 6 de junio.

Al salir de la reunión, el dirigente dijo que hubo críticas y señalamientos tras la jornada electoral.

“Pues perdimos mucho tiempo en el conflicto interno, hubiéramos querido tener más tiempo para vernos organizado mejor, pero aún así, nos fue muy bien….Claro que hay críticas, claro que hay observaciones y también hubo felicitaciones”, expuso ante medios de comunicación.

Al cuestionar los resultados de la votación en la Ciudad de México, donde Morena perdió seis de las 11 alcaldías que ganó en 2018, Delgado aseguró que las recuperarán pronto.

“Estamos trabajando porque la vamos a recuperar muy rápido, esta ciudad es de izquierda, tiene su corazón en la izquierda, tiene su vocación histórica de izquierda, es un llamado de atención muy fuerte y vamos a actuar en consecuencia para recuperarnos muy pronto”.

Hoy nos reunimos con las y los @MorenaSenadores para agradecer el trabajo de todas y todos en el proceso electoral. El buen resultado es gracias a todos los liderazgos de nuestro partido. La #4T va‼️ pic.twitter.com/hN9tuLWTgk — Mario Delgado (@mario_delgado) June 22, 2021

Esto, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la capital del país avanzó hacia el conservadurismo, afirmando que los sectores de la clase media “creyeron lo del populismo, la reelección, lo del mesías tropical y el mesías falso”.

López Obrador dijo el pasado 11 de junio que las clases medias y altas, así como las personas con licenciatura, maestría y doctorado “son muy difíciles de convencer” porque tienen actitudes egoístas y aspiracionistas.

Al respecto, Mario Delgado, negó que desde el gobierno se arremeta contra la clase media, y dijo que se trata de una campaña para “desinformar”.

“Lo que está planteando el presidente de la República es como ahora en la Cuarta Transformación, con estas políticas de combatir la corrupción, no aumentar impuestos, no aumentar el precio de los energéticos, no endeudar a nuestro país, que haya un crecimiento como nunca del salario real, y sobre todo, que se beneficie primero a quien más lo necesita, primero los pobres, por supuesto que trae beneficios a la clase media”, argumentó.