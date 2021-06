Morena y aliados obtendrían 92 diputaciones plurinominales para ser mayoría

Morena y sus aliados, PT y PVEM tendrían la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados con 279 legisladores, de acuerdo con cifras preliminares. Aunque por sí solo, ningún partido logró tener la mayoría.

Con el 99.5% de las actas capturadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la alianza conformada por Morena, PT y Partido Verde logró 184 diputados por mayoría relativa (voto directo). Mientras que por representación proporcional (plurinominales) corresponderían a la alianza 92 legisladores, según un análisis del politólogo del CIDE, Javier Márquez.

Por partido, Morena tendría 121 diputados por mayoría relativa y 76 plurinominales, en total 197 legisladores. El mayor número por partido.

Le sigue el PAN con 73 diputados por voto directo y 41 plurinominales. El resto se divide de la siguiente forma:

El Congreso cuenta con 500 curules en total, por lo que con 279 legisladores Morena y sus aliados alcanzarán lo que se denomina la mayoría absoluta.

De acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, un partido o alianza alcanza la mayoría absoluta cuando se obtiene la mitad de una cámara más un legislador, que en el caso de la Cámara de Diputados sería 250 curules más 1.

“Con Morena, el PT y una parte del Verde, no toda, se obtiene mayoría del 50 más uno, que yo le llamo mayoría simple, porque no me gusta la palabra ‘absoluta’”, dijo en su conferencia matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente reiteró que con esta mayoría ya se tiene asegurada la aprobación del presupuesto y de sus programas sociales, como la entrega de pensiones.

El bloque opositor

De acuerdo con la última actualización del PREP, la alianza entre PAN-PRI-PRD, llamada Va por México, ha conseguido al momento 109 distritos de 300 posibles en la Cámara de Diputados. Sus legisladores por la vía plurinominal ascienden a 89.

Ambas cifras dan un total de 198 escaños de 500 posibles.

Si no hubiera habido ninguna estrategia de coalición, y asumiéramos que el % de votos que recibieron los partidos el domingo se mantuviera constante, la Cámara se vería así:

Por su parte, Movimiento Ciudadano, entre plurinominales y de mayoría relativa, contará con 23 diputados.

Este martes los líderes de Va por México dejaron abierta la posibilidad de continuar con la alianza para el siguiente proceso electoral que será en 2024 para elegir a un nuevo presidente.

“Ha sido un éxito, es potente y esta coalición sí tuvo éxito en el 2021, sin lugar a dudas y construyendo acuerdos y paso a pasito tendrá resultados en el 2022, en el 2023 y por qué no, en 2024”, dijo Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.

El líder priista resaltó que la coalición logró el 42% en la Cámara de Diputados y que su partido tendrá más de 70 diputados, lo que les representa un crecimiento de 4 veces más de los distritos que ganaron en 2018.

Aunque Morena tendrá la mayoría absoluta, Alejandro Moreno argumentó que “el gran perdedor de la elección” es el partido fundado por el presidente.

“Vamos en una coalición fuerte y firme en el Congreso. Vamos a trabajar de manera coordinada. Vamos con el ánimo de construir acuerdos y consensos siempre que sean a favor de México. Diálogos en lo público con todos; acuerdos en lo oscuro con nadie”, afirmó.