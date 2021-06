La Guardia Nacional y el PAN dieron 88 contratos a red fantasma

Entre 2018 y 2020, la Guardia Nacional y el Partido Acción Nacional (PAN) entregaron recursos públicos a la mega red de compañías fantasma que presuntamente lavó dinero y evadió impuestos a escala internacional por 5 mil 800 millones de pesos, y a la que está vinculado Isaac Gamboa Lozano, quien fue jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que fue asesinado junto a su familia en mayo de 2020.

Animal Político documentó que, en total, el PAN, la Guardia Nacional, así como la extinta Policía Federal, adjudicaron 88 contratos por más de 42 millones de pesos a seis empresas de esta presunta red fraudulenta, que está integrada por al menos 29 razones sociales y prestanombres.

Esta presunta red de lavado está siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal de la actual Secretaría de Hacienda. El pasado 8 de junio, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de las factureras y dos prestanombres por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La UIF también detectó los contratos de la Guardia Nacional, Policía Federal y el PAN, y confirmó que los recursos públicos fueron transferidos hacia las cuentas de seis empresas fraudulentas que forman parte de la mega red, e incluyó dichos pagos en su denuncia por lavado de dinero.

Por la presunta malversación de fondos públicos, también dio vista a la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como al Instituto Nacional Electoral (INE), puesto que al menos cinco razones sociales de la red aparecen en el listado de proveedores de partidos políticos.

Mientras, la Fiscalía Anticorrupción de la FGR también indaga la entrega de recursos públicos a proveedores que forman parte de esta presunta red de lavado de dinero a gran escala.

Contratan para estudios académicos a empresa de banquetes

Tras una revisión en el Portal Nacional de Transparencia (PNT) y a través del uso de herramientas digitales de búsqueda, como QuiénEsQuiénWiki, este medio documentó que el PAN ha sido el mayor suministrador de recursos públicos a empresas de la red mediante contratos adjudicados entre 2018 y 2020 por un monto de 21.8 millones de pesos.

TV&B Global Consulting, Funny Events, Proyectos Administrativos Alto Muro y Bunker Techno —ya denunciada por el SAT como empresa fantasma definitiva— han sido proveedoras del PAN nacional, el PAN-CDMX y el PAN-Chihuahua.

En total, Acción Nacional adjudicó 81 contratos a estas empresas por cantidades que van de los 31 mil pesos hasta los 1.7 millones, y por servicios para los que, al menos sobre el papel, las compañías no estaban cualificadas.

Por ejemplo, el 16 de mayo de 2019, el PAN-Chihuahua le adjudicó un contrato por casi 120 mil pesos a la empresa Funny Events SA de CV para que realizara el estudio académico: “Investigación (sobre) la Cultura como Forma para Contribuir al Desarrollo Económico de Chihuahua”.

Sin embargo, de acuerdo con el acta constitutiva obtenida en el portal digital del Registro Público de Comercio, la compañía contratada se dedica a un giro completamente distinto: organizar banquetes y servicios de catering.

Otro ejemplo: ese mismo día, el 16 de mayo de 2019, el PAN-Chihuahua otorgó otro contrato por 108 mil 654 pesos a la misma empresa de banquetes y catering para que le realizara otra investigación académica, esta vez sobre el “Empoderamiento de las Mujeres a través de la Ciencia y la Tecnología”.

En los cinco contratos del PAN y esta empresa, todos en poder de este medio, aparece como representante legal de la compañía la señora Irene Nemesia Arriaga Silva, que se muestra también como representante y/o accionista de al menos 13 empresas de la presunta mega red que investigan las autoridades federales por el caso vinculado a Isaac Gamboa y el lavado de 5 mil 800 millones de pesos.

Las autoridades de Hacienda que realizan la investigación consideran a Irene Nemesia una prestanombres que fue víctima de un robo de identidad, por lo que no se han emprendido denuncias en su contra.

No obstante, Animal Político buscó a la mujer en la sede de la empresa Funny Events, cuyo domicilio reportado en los contratos es Tlacotalpan 13, en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México. En esa sede, sin embargo, no se encontró a la empresa ni a la supuesta representante. Quien se contactó vía telefónica fue un hombre que se identificó como Adolfo Morales Martínez y que incurrió en varias contradicciones.

Dijo ser “dueño” de Funny Events, lo que no consta en los registros públicos de la compañía —la representante es la citada Irene Nemesia Arriaga Silva—. Sostuvo que la sede de la empresa está en San Borja 1208 —el domicilio fiscal de Bunker Techno, otra empresa fantasma de la mega red—. Que “compró la compañía en 2019 a una señora”, pero no recordó su nombre ni la fecha de la transacción, ni qué notario dio fe. Agregó que, a esa fecha, Funny Events tenía dos años de constituida, pero, en realidad, tenía solo un año de antigüedad, pues se creó en 2018.

Adolfo Morales afirmó que la empresa no tiene web, redes sociales ni teléfono fijo: “Por lo mismo de la pandemia no tengo oficina”. Se le preguntó por los cinco contratos por alrededor de 1 millón de pesos de Funny Events con el PAN-Chihuahua, pero el supuesto dueño de la empresa dijo que no estaba enterado de esos negocios. Se comprometió a enviar para este reportaje el acta constitutiva de su compañía, el acta notarial de la adquisición de la misma, su identificación y copias de algunas facturas de los servicios que ha brindado, pero nunca lo hizo.

En la lista negra del SAT

La citada Bunker Techno SA de CV también fue proveedora del PAN de la Ciudad de México, partido del que recibió en 2018, año electoral, 962 mil 506 pesos para la realización de “cursos”, tal y como consta en el informe de fiscalización del INE número INE/CG145/2020.

Esta compañía tiene hasta 22 giros diferentes, de acuerdo con su acta constitutiva obtenida en el Registro Público de Comercio, que van desde ofrecer asesorías legales hasta brindar servicios de seguridad privada. Sin embargo, el SAT la investigó y determinó que, en realidad, se trata de una empresa fantasma. Es decir, que no tiene una infraestructura real, ni personal, ni activos, y que se dedicaba a la simulación de operaciones comerciales mediante la emisión de facturas falsas. Por ello, ya aparece incluida en su lista negra de sociedades fraudulentas.

Pese a que ya está en la lista negra del SAT, en el domicilio fiscal de Bunker Techno, en San Borja 1028 (que es una casa particular), una mujer que trabaja como asistente afirmó que la compañía sigue operando con normalidad.

Otra empresa de la red fantasma beneficiada con múltiples contratos por parte del PAN-Chihuahua, el PAN nacional, y también por el PAN de la capital mexicana, es TV&B Global Consulting SA de CV.

Esta compañía obtuvo hasta 75 contratos, todos en poder de este medio, por 20 millones 450 mil pesos, para realizar, de nuevo, servicios muy dispares.

Por poner solo unos ejemplos, el PAN nacional le entregó a esta compañía 3 millones 278 mil pesos para que diera de comer a mil personas en un evento, a través de dos contratos firmados en noviembre de 2018 con tan solo cinco días de diferencia entre uno y otro. Mientras que el PAN-CDMX, también en el año electoral de 2018, la benefició con 566 mil pesos para que diera cursos sobre debate y argumentación para jóvenes, y de comunicación política. Y en marzo de 2019 le entregó otros 315 mil pesos por la investigación académica “La Tercerización Económica y Flexibilización Laboral en la CDMX”.

De acuerdo con las pesquisas de la UIF y de la Procuraduría Fiscal, esta empresa, TV&B Global Consulting, junto con Unfigrad SA de CV y Kimberly Liu SA de CV, hizo depósitos por 29 millones de pesos a las cuentas de Bethzabee ‘N’, la esposa de Isaac Gamboa, transferencias que están siendo investigadas por las autoridades federales como parte de la mega red de lavado.

TV&B Global Consulting tiene reportadas hasta tres direcciones distintas. Dos de esas direcciones están en Adolfo Prieto 1462 y 1468, en la colonia del Valle de la capital mexicana, ambos domicilios de viviendas particulares. Solo uno fue localizado. Allí, de una casa semivacía salió un hombre que, en actitud hostil, no quiso confirmar si ésa era la sede de la compañía.

Además de Irene Nemesia Arriaga Silva, en los contratos entre el PAN y las compañías de la red aparece como representante legal la señora Laura Patricia Aguilar Maya —ya denunciada ante la FGR—, que, a su vez, aparece como representante o dueña de al menos 11 razones sociales de la red fantasma.

Por su parte, los panistas firmantes son los representantes legales del partido a nivel nacional, Omar Francisco Gudiño Magaña; de Chihuahua, Armida Guadalupe Soria Meraz, y de Ciudad de México, José Gilberto Romero Pérez.

Animal Político se puso en contacto con las áreas de comunicación de las tres instancias de Acción Nacional para cuestionarles sobre la contratación de presuntas empresas factureras, y para solicitarles evidencia o entregables de los bienes y servicios contratados. Ni el PAN nacional ni el PAN-CDMX respondieron la petición.

Solo el PAN-Chihuahua envió una réplica en la que señaló que las compañías contratadas contaban con su registro ante el árbitro electoral, y que las operaciones que hizo “fueron debidamente reportadas en el Sistema de Fiscalización del INE correspondiente al ejercicio fiscal 2019, mismo que ya fue revisado y dictaminado por la Comisión de Fiscalización (…) sin que hubieran detectado anomalías en la contratación”.

Pese a que se hizo la solicitud, el partido estatal no proporcionó pruebas de los bienes y servicios que supuestamente le proveyeron las empresas factureras.

Simulan competencia

En la actual administración obradorista, la Guardia Nacional y la extinta Policía Federal también adjudicaron contratos a empresas de la red de lavado denunciada ante la FGR.

Servicios Terdan SA de CV, que tiene entre sus representantes a las ya citadas Irene Nemesia Arriaga Silva y la denunciada Laura Patricia Aguilar Maya, además de un tercer personaje que también se repite en cinco empresas de la red fantasma, de nombre Walter Ortuño, recibió tres contratos de la Policía Federal y de la Guardia Nacional.

En concreto, la Policía Federal le entregó dos contratos en un mismo día, el 27 de noviembre 2019, para la “adquisición de colchones y blancos para el equipamiento de cuarteles”, por 3 millones 827 mil pesos, y para la “adquisición de accesorios de cocina para el equipamiento de los cuarteles”, por 49 mil pesos.

Para entregar estos contratos, la Policía Federal lanzó una licitación pública en la que compitieron varias compañías. Sin embargo, tras revisar las empresas participantes, Animal Político documentó que Servicios Terdan ganó contratos luego de supuestamente competir contra Maggicboom SA de CV, compañía con la que comparte representante legal y que también está identificada por la UIF como parte de la red fantasma, lo que configuraría una simulación de competencia en ambos contratos.

Esta empresa también recibió en marzo de 2020 un contrato por 515 mil 500 pesos de la Guardia Nacional, a la que, supuestamente, le vendió cobertores.

De rentar lonas y sillas… a vender insumos contra COVID

Por su parte, la Guardia Nacional otorgó un contrato a otra empresa de la red de lavado: Multiservicios Profesionales ISM, cuya representante también es la señora Irene Nemesia Arriaga Silva.

A esta sociedad la benefició con 15 millones 700 mil pesos para la “adquisición de suministros médicos para protección contra la pandemia de Covid”, aunque su experiencia previa fue la de, en enero de 2020, participar en una licitación del gobierno de la Ciudad de México para rentarle “lonas, carpas y sillas acojinadas”.

Este contrato millonario con la Guardia Nacional fue adjudicado el 15 de mayo de 2020, exactamente seis días antes del multihomicidio de Isaac Gamboa y su familia en un fraccionamiento de lujo en Temixco, Morelos.

Animal Político contactó al área de medios de la Guardia Nacional para cuestionarle sobre los contratos con empresas de la red denunciada ante la FGR, pero, al momento de publicar esta investigación, aún no había ofrecido respuesta.