NL: sin fiesta y con 2 ganadores, aunque Samuel García se impone por 8 puntos

Claudia Irasema De la Torre, empleada del hogar de 35 años, fue una de las pocas asistentes a una de las fiestas más anunciadas del domingo de elecciones pero que terminó por no celebrarse. La mujer, junto a su hermana y su sobrina, llegó a la Macroplaza de Monterrey, Nuevo León, enfundada en su playera naranja horas antes de que el candidato Samuel García (Movimiento Ciudadano) anunciase que la celebración se posponía 24 horas. “Vinimos aquí por convicción, pero luego vimos que Samuel dijo que hasta mañana, no le prestaron la plaza para celebrar”, dijo, orgullosa de su fidelidad hacia el aspirante, antes de emprender el regreso a la colonia 5 de mayo.

El exterior del palacio de Gobierno en Monterrey estaba llamado a ser escenario de dos celebraciones en paralelo: la de García y la de Adrián De la Garza, candidato de la alianza PRI-PRD y que también se declaró ganador de las elecciones. Dos candidatos que aseguran que han ganado y un único despacho de gobernador. Dos partidos que dicen que sus seguidores celebrarán el triunfo en el mismo escenario que el rival. Parecería un escenario abocado a la catástrofe, pero la realidad es que, a medianoche, la plaza estaba completamente vacía. Ni unos, ni (casi) otros. Solo Irasema de la Torre y sus familiares y algún pequeño grupito más que se resistía a marcharse a pesar de constatar que no había nada que festejar allí. El conteo apenas alcanzaba el 7% de las casillas y ya enfilaba el triunfo de García por un margen cercano a los diez puntos, los mismos que él había anunciado.

“Vamos a ganar, la tendencia es clarísima. El evento que tenía programado para hoy en la macro, el gobierno no me la quiso prestar. Y yo no pienso celebrar fuera de la Macroplaza. Por eso les digo que vamos a ganar de manera contundente y mañana, lunes 7 de junio a las 8 de la noche, tendremos el evento”, dijo García en un video emitido a diez minutos de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ofreciese los primeros datos a nivel federal. Para entonces, su rival De la Garza, que también había amagado con salir a la calle, quedaba mudo. En su cuartel general, desde donde habían asegurado que tomarían también la Macroplaza, dejaban de contestar el teléfono.

La situación era bien distinta horas antes, a unas puntualísimas 6 de la tarde, cuando García y De la Garza anunciaban casi a la vez su triunfo. Separados por apenas cuatro kilómetros, uno en una plaza comercial y el otro en un hotel, el naranja vaticinaba diez puntos de ventaja mientras que el priista aseguraba no tener tanto margen: entre dos y cinco puntos. Como en otros estados del país, como Michoacán o Guerrero, en Nuevo León dos aspirantes escenificaban un imposible triunfo compartido que debía certificar posteriormente la autoridad electoral. Al contrario que en otras entidades, aquí no hubo celebración, lo que concuerda mejor con la tranquilidad con la que se desarrolló toda la jornada.

El anuncio de los diez puntos tenía su importancia. Según la ley, si hay más de 5 de diferencia no se puede dirimir en los juzgados el resultado de las urnas. De la Garza ya ganó la presidencia municipal en diciembre de 2018 después de que el Tribunal Electoral forzase a repetir unos comicios que, en un primer momento, habían dado como ganador al panista Felipe de Jesús Cantú. Por eso García insistía en que su triunfo era lo suficientemente holgado como para darle ganador sin necesidad de la intervención de un juez. A las 5:40 horas, con el conteo del PREP al 78%, la tendencia era, esta vez sí, irrevocable: el candidato del MC, con más de 550 mil votos, alcanzaba el 36% de los sufragios, mientras que su inmediato rival, De la Garza, se quedaba en 420 mil papeletas y muy cerca del 28%.

En otros estados al PRI y PRD se sumó el PAN para hacer frente al candidato de Morena. En este caso, el pegamento de hacer la contra al presidente Andrés Manuel López Obrador no fue suficiente como para unir a las tres formaciones ya que el rival a batir no era Morena sino el Movimiento Ciudadano. Es posible que ahora estén arrepentidos. El panista Fernando Alejandro Larrazábal se mueve en el 18% y si sus votos hubiesen sumado a los de De la Garza, podríamos estar hablando de otro gobernador. Pero también es verdad que en política no siempre uno más uno suman dos.

Con los números actuales ya se puede afirmar que García, de 33 años, será el sustituto de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, actual gobernador del estado. El candidato naranja se presentó con un discurso de “outsider” frente a lo que califica como “vieja política”. Si tenemos en cuenta los antecedentes, parece que ese carácter ajeno a los partidos tradicionales es garantía de éxito en Nuevo León. Su candidatura fue favorecida por el escándalo que golpeó a Clara Luz Flores, puntera de Morena, que estuvo arriba de las encuestas hasta que apareció un video en el que se le ve dialogando con Keith Raniere, líder de la secta NXIVUM a quien siempre negó conocer. Aquella grabación hundió a la apuesta de López Obrador para el codiciado Nuevo León y la morenista quedará como cuarta opción más votada.

La campaña de García, centrada en las redes sociales, estuvo muy influenciada por su esposa, Mariana Rodríguez, una persona con gran proyección en redes. La gran incógnita era saber si García sería capaz de mover a sus seguidores desde internet hasta las casillas o si el suyo era un movimiento más virtual que real. Los resultados prueban que sí existía esa base social y que estaba dispuesta a salir a la calle. Por eso, uno de los estados con mayor peso en la economía de la federación (el 7.5% del PIB y tercer lugar entre las entidades, solo por detrás de la CDMX y el Estado de México) estará bajo el mando de un político millenial que se presenta como outsider en la política pero que proviene de las élites económicas de uno de los estados más ricos del país.

Durante la carrera electoral se anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) investigaba a García y a su rival De la Garza por el presunto uso de dinero ilícito en campaña. En el caso del líder de Movimiento Ciudadano, las pesquisas alcanzan a su padre, su esposa y su suegro, señalados por manejar dinero irregular para pagar la campaña. Fue el propio presidente López Obrador quien instigó la denuncia, que también estaba dirigida contra De la Garza. Habrá que ver cómo afecta esto a las relaciones entre ambos, teniendo en cuenta que el nuevo gobernador se presentará como uno de los focos de oposición al gobierno federal y al proyecto de Morena.

Las de Nuevo León podrían ser unas elecciones redondas para el Movimiento Ciudadano si se confirma también el triunfo de Luis Donaldo Colosio a la alcaldía de Monterrey. El domingo también estaba prevista su celebración, pero se pospuso, en previsión de que ambos candidatos puedan festejar conjuntamente el dominio naranja en el estado norteño. Con este triunfo se amplía el espacio de influencia de la formación, que aspiraba a ejercer de “tercera vía” ante el PRI y el PAN pero que quedó a contrapié ante el auge de Morena. El reequilibrio de fuerzas al que obliga los resultados ubicarán a Nuevo León como uno de los focos de oposición al gobierno federal de López Obrador. Hoy Claudia Irasema, una de las pocas seguidoras que la víspera se plantó ante el palacio de gobierno con su playera naranja y su petición de combatir la inseguridad y mejores transportes, no estará sola. Otra cosa es que sus expectativas se cumplan.