SRE niega pasaportes al EZLN por discriminación; AMLO ordena atenderlos

Integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) denunciaron, a través de una carta, que sufrieron discriminación del personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores al hacer el trámite para obtener su pasaporte.

La Comisión Sexta Zapatista envió la misiva al Colectivo Llegó la hora de los pueblos en donde relata que los integrantes pidieron el pasaporte para realizar un viaje a Europa vía aérea.

“(…) resulta que nuestras compañeras, compañeros y compañeroas cumplen todos los requisitos que se exigen, hacen el pago estipulado, viajan desde sus comunidades hasta las oficinas de la mal llamada ‘Secretaría de Relaciones Exteriores’ y, con todo y la pandemia, hacen cita, fila, esperan su turno y… se les niega el documento”, explica el subcomandante Galeano.

Agrega que no se trató solo de algún trabajador de la SRE poniendo trabaja sino de racismo. Cuenta que para demostrarlo enviaron a un compañero de tez blanca y barba y éste sin problema obtuvo el documento solo con presentar una identificación y el acta de nacimiento.

Mientras que al resto de sus compañeros les pidieron certificado de secundaria (que muchos no tienen), les ha hecho cantar el himno nacional o pedir familiares como testigos, solo para demostrar que no son centroamericanos.

“En la Ciudad de México, que se supone “progresista”. Ahí, una señora, burócrata de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó la credencial del INE con un despectivo ‘ésa no sirve para nada, sólo para votar’, y le exigió a la compañera, de más de 40 años de edad, habitante de la Selva Lacandona, su certificado de secundaria, para comprobar que no era guatemalteca. La compañera alegó: ‘pero yo vivo de la tierra, soy campesina, no tengo estudios de secundaria’. La burócrata, altanera y prepotente: ‘pues no estudian porque no quieren’. ‘Pero vengo desde Chiapas’, insiste la compañera. ‘No me importa. A ver, el que sigue’, responde la burócrata. ¿Se excita la burocracia gubernamental al maltratar a indígenas?”, dice la carta.

Denunciaron también que la SRE estaba reteniendo el pago por el pasaporte que les negaban.

“A un compañero (más de 60 años de edad) lo cuestionaron: ‘¿No será que quieres ir a Estados Unidos a trabajar?’ El compa respondió: ‘No, ahí toca luego, en otra vuelta. Ahorita nos toca Europa’. El funcionario, cual Tribunal Federal Electoral, se lavó las manos y lo mandó a otra ventanilla. Ahí le dijeron: ‘Eso está muy lejos y es caro el viaje, no puede ser que tengas el dinero necesario porque eres indígena. Tienes que traer el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito. El que sigue’”, señalan en la misiva.

Tras la denuncia, este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó al canciller Marcelo Ebrard que se atienda y resuelva la situación para facilitar el trámite a los integrantes del EZLN.

“Ayer se le negó un pasaporte o varios pasaportes a una comisión de indígenas zapatistas que van a Europa -hoy me enteré-, ya le di indicaciones al secretario que revise y proceda, y de inmediato se atienda y no se limite a nadie, mucho menos a nuestros hermanos, compañeros indígenas”, dijo en conferencia.