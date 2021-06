Tamaulipas pasa de verde a naranja en semáforo COVID-19

Tamaulipas pasó de color verde a naranja en el semáforo epidemiológico, informó la Secretaría de Salud estatal en un comunicado. Victoria, Matamoros y Reynosa son los focos rojos de la propagación del virus Sars-Cov2.

“No es una alerta, es un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones, sobre todo a los jóvenes, para revertir la trayectoria de la pandemia y disminuir contagios o complicaciones graves que pueden derivar en fallecimientos”, dijo la titular de la SS, Gloria Molina Gamboa.

Aunado al incremento de casos, el gobierno de Tamaulipas modificó las medidas sanitarias y permite que la afluencia laboral sea del 75% en actividades económicas no esenciales. No obstante, la dependencia no mencionó los cambios en los lineamientos para la reapertura gradual y responsable de las actividades económicas no esenciales en el estado.

Al 18 de junio hay 1,542 casos activos de coronavirus en Tamaulipas. Los municipios con más contagios son:

300 en Ciudad Victoria

296 en Matamoros

294 en Reynosa

170 en Tampico

98 en Altamira

84 en Ciudad Madero

59 en Nuevo Laredo

39 en Río Bravo

36 en San Fernando

28 en Soto la Marina

24 en El Mante

18 en Aldama

17 en Padilla

14 en Llera de Canales

13 en González

La Secretaría de Salud de Tamaulipas indicó que la ocupación permanece en 30%. El total acumulado de contagios asciende a 57,353 positivos, de los cuales 50,549 se han recuperado y 5,262 murieron.

Elefante Blanco contabilizó un aumento del 40% en los casos de Covid 19 en Tamaulipas, al comparar la estadística diaria en los periodos del 17 al 8 de junio y del 28 de mayo al 6 de junio.