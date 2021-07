Legisladores aprueban extraordinario, sin desafuero a Huerta y Toledo

Legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobaron la convocatoria para un periodo extraordinario, pero dejaron fuera el tema de desafueros de los diputados Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado de violación y abuso sexual contra menores, y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, señalado por presunto enriquecimiento ilícito.

La votación en lo general fue con 29 votos a favor y cinco en contra; el periodo extraordinario se realizará este viernes 30 de julio de 2021, a las 11:00 horas.

El dictamen únicamente contempla abordar la ratificación o no del nombramiento de Rogelio Eduardo Ramírez de la O, como secretario de Hacienda y Crédito Público, así como de Roberto Salcedo Aquino, en la Secretaría de la Función Pública.

También discutirán el proceso legislativo de la subcontratación laboral (outsourcing) en ambas cámaras.

Con 29 votos en pro y 5 en contra, aprueban dictamen por el que la Comisión Permanente convoca a las Cámaras del Congreso de la Unión a un periodo extraordinario de sesiones durante el segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.https://t.co/bDVAGCjcYH — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) July 29, 2021

El senador del PAN Damián Zepeda Vidales pidió que se aceptara su propuesta de sumar el tema del desafuero de Huerta y Toledo, o que se votará para que no se incluyera.

“Estamos listos para ir por un periodo extraordinario que incluya los procesos de desafuero… No vamos a ser tapaderas”, dijo.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión Permanente, Ana Lilia Rivera, solicitó solo votar el dictamen presentado.

“Me queda claro que no va a pasar, pero quiero visibilizarlo. No quiero estorbar, está bien lo que pidieron los compañeros de quitar eso, está bien, nada más estoy visibilizando el tema. Nada más que quede claro que no permitieron la propuesta”, expuso.

La diputada de Morena Laura Imelda Pérez Segura señaló que su grupo parlamentario no quitará el dedo del renglón de los desafueros de Huerta, de Toledo y del fiscal de Morelos.

En tanto, la diputada del PES Adriana Teissier se sumó a la propuesta de incluir los desafueros de Saúl Huerta y Mauricio Toledo.

En tanto, la diputada del PAN Josefina Salazar Baez señaló que el periodo extraordinario era para el tema de los desafueros y no mandarlo a comisiones. Pidió hacer la tarea completa.

“Fue mucho más urgente el tema del outsourcing, para cuándo vamos a dejar la justicia en México. Hoy lo tenemos que hacer, para eso estábamos convocados y no mandarlos a comisión como se quiere hacer.

“Vamos votando a favor del periodo extraordinario, pero incluyendo el desafuero. Hagamos la tarea completa”.





