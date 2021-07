Tipificación de feminicidio no inició con AMLO, está desde 2012

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió este lunes 5 de julio en mencionar que los asesinatos de mujeres comenzaron a tipificarse como feminicidio cuando inició su gobierno, aunque el delito de feminicidio se incorporó en el Código Penal Federal desde el 14 de junio de 2012.

“¿Sabes cuándo empezó a tipificarse como feminicidio los homicidios de mujeres? Cuando iniciamos nosotros el gobierno… Estamos reconociendo que hubo incremento pero debe tomarse en cuenta que no se consideraban feminicidios los asesinatos de mujeres en los gobiernos anteriores”, mencionó López Obrador al periodista Jorge Ramos.

El incremento que dice reconocer el gobierno de López Obrador es el de un alza de 14% en los feminicidios, según dio a conocer en el informe a los 3 años de su triunfo electoral.

En marzo pasado López Obrador también dijo que “esa clasificación comienza prácticamente con nosotros, por eso el aumento de feminicidios”.

“Antes ni siquiera se consideraban como feminicidios los asesinatos de las mujeres. Ahora, aun con resistencias, cada vez que hay un asesinato de una mujer tiene que considerarse feminicidio”.

México es uno de los países más afectados por la violencia de género. Solo en 2020 se registraron 967 feminicidios, una cifra ligeramente inferior a los 969 de 2019, según datos oficiales.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario sostuvo que antes se negaban los asesinatos contra mujeres, pero ahora se investiga y castiga a los responsables.

“Estamos trabajando todos los días para que no haya violencia y no quede impune ningún crimen. La diferencia es que antes había crímenes y antes había impunidad, ahora no, además no se ocultan las cosas. Antes se negaban los hechos, se protegía a los responsables, y ahora no (…) No somos lo mismo”.

El feminicidio está tipificado desde 2012

Una revisión de Animal Político encontró que el delito de feminicidio se incorporó en el Código Penal Federal desde el 14 de junio de 2012, como se indica en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Al ser tipificado como un delito, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) diferenció en su reporte el número de homicidios y el número de feminicidios.

En 2015, los delitos -incluyendo el feminicidio- se comenzaron a clasificar con una nueva metodología que aquí puedes consultar.

Luego, en marzo de 2018—antes de las elecciones en las que AMLO ganó— la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia aprobó los “Lineamientos para el registro y clasificación de los presuntos delitos de feminicidio para fines estadísticos”, a efecto de facilitar y transparentar la integración de la estadística de las instituciones de procuración de justicia del país relativas a esta conducta delictiva.

Incluso, desde 2007 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya se hablaba de la “Violencia Feminicida”, como una forma extrema de violencia de género contra las mujeres que “puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

Otro precedente fue la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 16 de noviembre de 2009, por el caso conocido como “Campo algodonero”.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el caso del Campo algodonero “representa un antes y un después para el Estado mexicano cuando hablamos del tema de violencia de género”.

En dicha sentencia la Corte IDH “estableció directrices para identificar cuándo estamos frente a casos cuyo móvil es la violencia de género”, reconoce la CNDH, y realizó un marco jurídico para estos delitos.

Es decir, los lineamientos de feminicidio y su clasificación ya existían antes de la administración de AMLO.

Datos sobre feminicidio no reflejan realidad

Sin embargo, el reporte de feminicidios en el país continúa siendo un reto, de acuerdo con expertas consultadas por Animal Político.

Los datos oficiales sobre la violencia feminicida en contra de las mujeres se reportan cada 25 de mes por el Secretariado Ejecutivo, que a su vez recoge los datos que le proporcionan las fiscalías locales.

En dichos reportes, las autoridades de seguridad diferencian entre los casos que sí son tipificados como feminicidios y los “homicidios dolosos” en contra de las mujeres.

Ambas cifras han ido a la alza desde enero de 2015, de acuerdo con los mismos reportes del Secretariado; es decir, antes de la administración de López Obrador como presidente.

“No se puede adjudicar el aumento de los casos de feminicidio reportados a una administración”, aseguró Adina Barrera, experta en temas de violencia de género de la UNAM.

Fátima López, directora de Abogadas Violeta, también insiste en que los reportes que se entregan sobre feminicidios pueden no reflejar la verdadera magnitud del problema que se vive en el país, toda vez que las legislaciones locales de los estados varían y “se puede tipificar el feminicidio según como cada entidad lo entienda”.

“Uno de los grandes problemas que ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que en América Latina hay una falla en el reporte de casos de feminicidio”, señala Adina Barrera.

Por lo tanto, señalan las especialistas, aunque desde 2012 en México el término feminicidio ha sido tipificado como crimen contra la mujer en el Código Penal Federal, aún existen retos para que “en la práctica las fiscalías cumplan con lo que se dice en el papel”.

La corrupción, causa de la violencia

Reiteró que la corrupción es la causa principal de la desigualdad, y una de las razones de que se esté padeciendo de la violencia.

“Quienes fueron los causantes de esta decadencia de la crisis de México ahora además de querernos culpar se han convertido en feministas, ambientalistas, defensores de los derechos humanos porque están muy inconformes de que nos hemos dedicado a combatir el principal problema”, afirmó.

