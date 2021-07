'Gobierno quebrantó nuestros derechos': Beatriz Gutiérrez sobre espionaje

“Espionaje telefónico, seguimiento físico de nuestros movimientos, revisión periódica de cuentas bancarias y de declaraciones ante el SAT; chips en los vehículos, cámaras en la calle donde hemos habitado: visitas continuas al Registro Civil (para confirmar parentescos) y al Registro Público de la Propiedad (para inspeccionar propiedades)”.

Esas fueron algunas acciones mediante las cuales la escritora Beatriz Gutiérrez Müller acusó que ella y su esposo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, habrían sido espiados.

A través de su cuenta de Instagram, Gutiérrez Müller advirtió que “el gobierno quebrantó sistemáticamente nuestros derechos como el de la privacidad”.

“Por fortuna, lo ha declarado el actual presidente, ya no realizan violaciones a la ley. Quienes nos han espiado, miren la paradoja, no reciben el mismo trato”, escribió.

Las declaraciones de la escritora se dan luego de que se diera a conocer que familiares y colaboradores de López Obrador habrían sido espiados entre 2016 y 2017 mediante el software Pegasus, adquirido por el gobierno de la época.

Entre las personas cuyos teléfonos habrían sido intervenidos figura Beatriz Gutiérrez, los tres hijos que tiene con el presidente, así como los hermanos del mandatario, Pío, Pedro Arturo y Martín López Obrador; su actual vocero, e incluso su cardiólogo.

En la lista también se encuentran políticos que en los últimos años han sido del círculo más cerrado del mandatario como Julio Scherer, consejero Jurídico de la Presidencia; el empresario Alfonso Romo; la secretaria de Energía, Rocío Nahle; la titular de la SEP, Defina Gómez; el director de la CFE, Manuel Bartlett, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

Acerca de la revelación, Gutiérrez expresó que “es sin duda importante la exhibición pública de estas prácticas que confirman nuestras antiguas sospechas. No me sorprende. Me repugna pero estamos acostumbrados. Gracias a todos los investigadores que emprendieron la revisión de esos expedientes de aquella empresa extranjera que fue contratada para entrometerse en casa”.

Pidió a la Fiscalía General de la República que investigue el caso y señaló que, “en lo personal deseo con toda el alma vivir en un Estado de Derecho y no acostumbrarnos a estas intimidaciones, no solo del periodo indicado por los reportajes que circulan, sino de antes”.