Cuba aprueba su vacuna Abdala, la primera de Latinoamérica contra COVID

En momentos en que numerosos países toman medidas contra la peligrosa variante Delta del coronavirus, Cuba autorizó su vacuna nacional: Abdala, la primera de América Latina, una región muy castigada por la pandemia.

Con hospitales desbordados por los contagios, las autoridades sanitarias cubanas habilitaron el uso de emergencia de Abdala, a la que le atribuyeron una efectividad de 92.28% contra el covid-19.

Abdala era la candidata más avanzada entre las cinco desarrolladas por Cuba, una isla de 11.2 millones de habitantes que registra más de 220 mil casos y 1.459 muertes por la pandemia.

El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) de Cuba autorizó su uso de emergencia ante el fuerte rebrote de la enfermedad que vive la isla.

La agencia reguladora decidió “otorgar el Autorizo de Uso de Emergencias (AUE) a la vacuna cubana ABDALA (…) una vez confirmado que se cumple con los requisitos y parámetros exigidos en cuanto a calidad, seguridad y eficacia para este tipo de trámite”, dijo el CECMED en un comunicado.

El permiso se emitió “después de concluir un riguroso proceso de evaluación del expediente y haber realizado las inspecciones a las plantas involucradas”, señalaron los Laboratorios Aica, donde se produce la vacuna.

La vacuna cubana da una luz de esperanza para América Latina que, según la ONU inmunizó completamente al 13.6% de su población contra 34.9% de la Unión Europea y 46.3% de América del Norte.

La región registra más de 1.3 millones de muertes, concentrando casi un tercio de los decesos mundiales por covid-19 a pesar de que su población es solo el 8.4% de la del mundo.

Venezuela ya tiene un contrato para comprar 12 millones de dosis de Abdala y varios países, entre ellos Argentina, están interesados en ella.

Pese al sombrío panorama latinoamericano, se permitió al futbol dar una cierta distensión. La ciudad de Rio de Janeiro autorizó que hasta 5 mil personas asistan el sábado al estadio Maracaná a la final de la Copa América de fútbol entre los colosos sudamericanos Brasil y Argentina.

Rio registra más de 372 mil casos y 29 mil decesos, de más de 530 mil en todo Brasil. La tasa de muertes de la ciudad es de 432 por cada 100 mil habitantes, casi el doble de los 252/100.000 h del conjunto del país, que es uno de los más azotados del mundo por la pandemia.

Avance de Delta

La variante Delta, detectada originalmente en India, que se cree que es mucho más contagiosa y letal que las anteriores, está creciendo en buena parte de los países; incluso en los que se vacunó a buena parte de la población.

Por ello los laboratorios Pfizer y BioNTech pedirán autorización para una tercera dosis de su vacuna anticovid para reforzar su eficacia.

Datos preliminares mostraron que una tercera dosis incrementa los niveles de anticuerpos de cinco a diez veces más contra la cepa original del coronavirus y la variante Beta, hallada por primera vez en Sudáfrica, en comparación con las dos primeras dosis, según las compañías.

También dijeron que la dosis de refuerzo actuará de manera similar contra la variante Delta, pero que igualmente desarrollarán una vacuna específica contra esa cepa.

Delta está causando una aceleración de la pandemia que ya registra más de cuatro millones de muertos, según un recuento de AFP a partir de datos oficiales.

Eso llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a advertir que el mundo se encuentra “en un punto peligroso”.

Sin espectadores en los Juegos

En Japón, donde la variante Delta representa 30% de los casos, la llama olímpica llegó a Tokio el viernes para una sombría ceremonia en un estadio vacío, después de que los organizadores de los Juegos prohibieran la asistencia de espectadores en la mayoría de las pruebas deportivas por miedo al covid-19.

Los Juegos, que se celebrarán entre el 23 julio y el 8 agosto y que fueron aplazados el año pasado por la pandemia, acogerán unos 11.000 deportistas de 200 países.

En Tailandia se impusieron nuevas restricciones, entre ellas un toque de queda nocturno para los 10 millones de habitantes de Bangkok, debido al aumento de casos.

Indonesia recibió de parte de Singapur botellas de oxígeno y material de protección para sostener un sistema de sanidad colapsado.

Y en Australia, la ciudad de Sídney reforzó el confinamiento tras un récord de contagios.

En el archipiélago de Fiyi, en el Pacífico, las autoridades fueron más radicales y decretaron que “sin pinchazo, no hay trabajo”. Así, todos los empleados, del sector público y privado, tendrán que vacunarse en las próximas semanas y deberán tomarse vacaciones si no han recibido su primera inyección el 15 de agosto. Incluso podrían ser despedidos si no se les administra la segunda antes del 1 de noviembre.

Casi 16 meses después de una pandemia que trastocó al mundo entero, se acumulan más de 185 millones de contagios, según los balances oficiales que, en opinión de la OMS, pueden ser muy inferiores a la realidad.

En el plano científico, la OMS advirtió el viernes que existiría un “probable” vinculo entre casos de inflación en el corazón y la inyección de inmunizantes de ARN mensajero, especialmente en adolescentes y jóvenes.

Expertos de la OMS dijeron que se han registrado casos de miocarditis -inflamación del músculo cardíaco- y pericarditis -inflamación del revestimiento del corazón- en varios países, especialmente en Estados Unidos.

Señalaron empero que “los beneficios de las vacunas de ARN mensajero superan los riesgos en la reducción de las hospitalizaciones y las muertes por infecciones de covid-19”.