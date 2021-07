Denuncia contra Pío López Obrador cumple un año sin avances

La denuncia interpuesta por partidos de oposición en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, por recibir recursos presuntamente ilícitos para Morena se encuentra estancada desde hace casi un año.

Mientras el INE acusa a la Fiscalía General de la República (FGR) de bloquearle el acceso a información necesaria para avanzar en la fiscalización de dichos recursos, la institución que dirige Alejandro Gertz Manero declaró a Animal Político que el asunto sigue en fase de investigación inicial.

En tanto, otro hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Martín Jesús, fue exhibido recibiendo 150 mil pesos en 2015, año en que Morena se presentaba a su primera elección, según un video dado a conocer ayer por Latinus.

Ambos hermanos fueron videograbados por David León Romero, quien en la época del reparto de recursos era operador del entonces gobernador chiapaneco Manuel Velasco; al inicio de la administración obradorista, León fue integrado al gobierno federal como director de Protección Civil, cargo del que se separó tras la difusión del video que involucraba a Pío.

El pasado 30 de junio, la Comisión de Fiscalización del INE dio a conocer al Consejo General el estancamiento de la indagatoria iniciada contra Pío López Obrador a raíz de una queja del PAN y el PRD de agosto de 2020. El hermano del presidente también fue denunciado ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE) de la FGR, antes Fepade.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda realizó una investigación en torno al círculo financiero de David León y Pío. Sus resultados fueron entregados al INE, y también se dio vista a la FGR.

La Comisión de Fiscalización del INE reportó que, desde que abrió la investigación, envió a la FEDE dos requerimientos -el 26 de octubre de 2020 y el 28 de enero de 2021- para acceder al expediente iniciado por esa Fiscalía en contra de Pío, lo que le permitiría avanzar en sus labores de fiscalización para determinar el origen de las aportaciones recibidas por Pío, y si éstas fueron reportadas en los informes correspondientes.

La FEDE ha negado la información al INE con el argumento del “secreto ministerial”, es decir, que sus indagatorias están en curso y que, además, el árbitro electoral no tiene calidad de parte interesada en la carpeta de investigación.

El INE ha señalado el “secreto ministerial” no le es aplicable cuando actúa en ejercicio de sus facultades constitucionales de fiscalización, conforme una jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ésta no es la primera vez que el árbitro electoral acusa a la FGR, que encabeza Gertz Manero, de obstruirle el acceso a información necesaria para fiscalizar a actores políticos. En diciembre del año pasado, denunció que tanto la FEDE como la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) le negaron acceder a indagatorias ministeriales relacionadas con el caso Odebrecht y con Pío López Obrador.

En la sesión del INE del pasado 30 de junio, las consejeras Adriana Favela -presidenta de la Comisión de Fiscalización- y Carla Humphrey criticaron el bloqueo de la FGR y urgieron a adoptar medidas jurídicas para superar el obstáculo del “secreto ministerial”.

“A mí me gustaría que se acuerde o se mandate el Secretario Ejecutivo de este Instituto como representante legal para que analice las acciones jurídicas que tendría que realizar este Instituto para controvertir que se oponga el criterio por el que se nos niega información, el secreto ministerial, porque creo que es lo más recurrente: que no somos parte del proceso penal, que no estamos en las carpetas y, por lo tanto, que no tenemos acceso a la documentación que existe en esas carpetas, estén o no judicializas”, comentó la consejera Humphrey.

“Yo pediría que analicemos como Instituto la ruta jurídica para que no se nos oponga este secreto (ministerial), que, además, yo creo que no es oponible, porque claramente la única autoridad en este país que puede fiscalizar los ingresos y egresos de los partidos políticos y de cualquier candidato o candidata en este país es solamente el INE. Así que yo creo que sería buen momento de evaluar cuáles son las opciones jurídicas, a lo mejor como terceros perjudicados, no sé, pero analizar cuál podría ser esa ruta que nos abra este acceso a documentación e información que es muy relevante, porque ya hay quejas que tienen muchos años y que no pueden avanzar porque no tenemos acceso a distinta información”.

El caso sigue en investigación inicial: FGR

Tras la revelación del video donde se aprecia a David León entregando dinero a Pío López Obrador, la FGR recibió diversas denuncias que dieron pie a la apertura -en agosto de 2020- de una carpeta de investigación por la posible comisión de delitos electorales a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE).

Autoridades de la FGR y de la FEDE confirmaron a Animal Político que dicha carpeta sigue oficialmente en la fase de investigación inicial, sin que, hasta la fecha, se haya tomado una determinación.

Es decir, hasta ahora no se ha resuelto si en efecto se cometió un posible delito que permita proceder en contra de alguien, o si, por el contrario, no hay irregularidades que ameriten promover un proceso.

Los hallazgos en torno al caso se mantienen bajo sigilo por la secrecía del expediente.

Tanto Pío López Obrador como David León ofrecieron en octubre sus respectivas declaraciones ante el Ministerio Público.

Las autoridades consultadas añadieron además que la denuncia que en su momento promovió Pío López Obrador por la difusión del referido video (y donde se señaló como probable responsable al periodista Carlos Loret de Mola) también fue enviada a la FEDE y sigue abierta.

Sobre la revelación de un nuevo video donde se aprecia a otro hermano del presidente recibiendo dinero, Martín Jesús López Obrador, autoridades de la FGR indicaron que, de recibirse una denuncia sobre ello, se procederá con la apertura de la carpeta correspondiente.