'Dinastías del poder': un pódcast sobre los lazos de sangre de la política

Carlos Salinas de Gortari y su esposa Cecilia Occelli estaban a punto de cenar con el primer ministro de Canadá, Jean Chrétien, cuando se enteraron del asesinato de Luis Donaldo Colosio. El presidente y la primera dama saludaron a sus invitados, pero la cena de ese 23 de marzo de 1994, se canceló.

Ese hecho fue, según la entonces primera dama, uno de los sucesos que provocó el deterioro del país ese año, recordado también por la crisis económica que siguió al ‘error de diciembre’.

“(…) el país comenzó a desmoronarse desde principios del año 94. Desde Chiapas, desde la muerte de Colosio (…) Todo eso paulatinamente fue deteriorando el país”, contó años después Cecilia Occelli al periodista Alberto Tavira.

Desde entonces ronda en el imaginario colectivo la idea de que Carlos Salinas tuvo que ver con el magnicidio, pero en la familia Salinas-Occelli el sentimiento era otro. “Una culpabilidad hacia Salinas que yo no entendía”, dijo la exprimera dama.

Tavira rescata esta entrevista, realizada hace 14 años, en una residencia en San Ángel, para dar nuevos datos, que confirman o refutan las hipótesis y teorías sobre el asesinato de Colosio.

“Por primera vez en toda la historia que se ha publicado y dicho sobre la muerte de Colosio, sale un audio, hablando particularmente cómo se vivió dentro de la familia presidencial el hecho se vuelve relevante”, dice Tavira.

Este es uno de los audios que el periodista y autor de Las mujeres de Peña Nieto (2012) y Los Salinas: Retratos de los cachorros del poder (2014), ha guardado por años y que da a conocer por primera vez en el pódcast Dinastías del poder, que se estrena este miércoles a través de la plataforma Podimo. En él también podremos escuchar entrevistas con Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto.

Así como una entrevista que el padre de Thalía, Ernesto Sodi, hace a Gustavo Díaz Ordaz.

El pódcast busca mostrar cómo la clase política mexicana se parece “guardando las proporciones, a una monarquía europea” pues igual que en aquellas, aquí un buen apellido ayuda a heredar el poder.

A lo largo de los nueve episodios veremos las historias de Ludwika Paleta y Emiliano Salinas; Anahí y Manuel Velasco; Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto; Daniela Castro y Gustavo Díaz Ordaz; Thalía y Alfredo Díaz Ordaz; Sasha Montenegro y José López-Portillo y Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari.

Tavira explica que buscó presentar las historias de amor de algunas de las dinastías políticas más importantes de México con conocidas mujeres del medio del espectáculo porque “a través de estas historias de amor y desamor también nos enteramos y dimos a conocer la parte del privilegio de la genética”.

“Pareciera de pronto que estamos frente a una suerte de monarquía europea en la cual se casan entre ellos, hacen negocio entre ellos, tienen hijos entre ellos y entonces esto nos habla y nos comprende un gran árbol genealógico de la familia política mexicana y eso no debe pasar desapercibido, no es anecdótico ni de frivolidad, te habla de muchos lazos de sangre pero también de lazos de poder”, explica el periodista.

Tavira señala que al pasar de los episodios “vamos a ir viendo que a pesar de que son familias o parejas distintas, hay momentos en la vida que todas se van fusionando”.

Destaca que gracias a Podimo es “la primera vez que no me censuran”. Explica que al ser una plataforma europea, disponible en 20 países de América Latina, “no hubo una sola restricción para poner manejar los contenidos y eso me alentó a también rescatar todo ese material de mi archivo personal y llevarlo a esta plataforma”.

Este pódcast es una producción de Jarpa Studio, con narraciones y guiones de Alberto Tavira, y estará disponible a partir de este 21 de julio a través de Podimo.com/latam/betotavira.