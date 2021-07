Familiares y colaboradores de AMLO, entre los espiados con Pegasus

Familiares y colaboradores del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habrían sido espiados telefónicamente entre 2016 y 2017 mediante el software Pegasus adquirido por el gobierno de la época, reveló este lunes el sitio web Aristegui Noticias.

Las interceptaciones con el software, suministrado por la firma israelí NSO Group, se produjeron cuando López Obrador lideraba la oposición en el sexenio del mandatario Enrique Peña Nieto.

Entre las personas cuyos teléfonos fueron intervenidos figuran Beatriz Gutiérrez, esposa de López Obrador; sus tres hijos; sus hermanos Pío, Pedro Arturo y Martín de Jesús López Obrador; su actual vocero, Jesús Ramírez Cuevas, y hasta el cardiólogo del mandatario federal.

En la lista también se encuentran políticos que en los últimos años han sido del círculo más cerrado del mandatario como Julio Scherer, consejero Jurídico de la Presidencia; el empresario Alfonso Romo; la secretaria de Energía, Rocío Nahle; la titular de la SEP, Defina Gómez; el director de la CFE, Manuel Bartlett, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

Según la investigación, otros personajes que fueron blanco u objetivo de posible espionaje están Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX; el senador Ricardo Monreal; el actual presidente de Morena, Mario Delgado; la exdirigente morenista, Yeickol Polevsnky, así como Bernardo Bátiz, René Bejarano, Bertha Luján, entre otros políticos.

En la lista de al menos 50 mil teléfonos inteligentes intervenidos en varios países no se ha encontrado, sin embargo, el del mandatario, quien según Aristegui Noticias “al parecer no usaba un celular personal” y pasaba sus mensajes a través de colaboradores.

Sobre el origen del espionaje al entorno de López Obrador, el sitio asegura que “tendría características del CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional)”, un órgano de inteligencia civil dependiente del gobierno que fue disuelto por López Obrador tras asumir el poder.

La lista fue obtenida en el marco del Pegasus Project, una investigación que empezó a divulgarse este domingo, en la que participan más de 80 periodistas de 17 medios y organizaciones alrededor del mundo.

Entre los números telefónicos se encuentra el del reportero mexicano independiente Cecilio Pineda Brito, lo que según la investigación podría revelar cómo resultó una persona de interés para un cliente de México, semanas previas al asesinato del periodista. Asimismo, hay otros 180 números de comunicadores de medios como Financial Times, France 24, The Economist, Associated Press y Reuters.

Con información de AFP y Aristegui Noticias