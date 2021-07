Fuga de gas, causante de la explosión en el Golfo de México

Una fuga de gas en un ducto submarino de Pemex fue lo que causó la explosión del pasado viernes en la Sonda de Campeche del Golfo de México y que provocó un incendio que estuvo activo por más de cinco horas.

Las autoridades de la paraestatal explicaron en un comunicado que a las 05:15 horas del 2 de julio “una fuga de gas en el ducto submarino de 12 pulgadas” provocó un incendio en el mar, “a 150 metros de la plataforma satélite KU-C, localizada en la Sonda de Campeche perteneciente al Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, adscrito a la Subdirección de Producción Región Marina Noreste de Pemex Exploración y Producción”.

Tras activarse los protocolos de seguridad, “el incendio fue atendido”, informó Petróleos Mexicanos. También mencionó que se contó con “el acompañamiento de embarcaciones cercanas de contraincendio como Isla Santa Cruz, Bahía de Campeche y Bourbon Alienor”.

De acuerdo con un comunicado de la paraestatal, no hubo lesionados y tampoco personas desalojadas. “Se realizará un análisis causa-raíz de este incidente”, añadió.

También explicó que “se procedió al cierre de válvulas de interconexión en el ducto, extinguiéndose el fuego y la emanación de gas, quedando concluida la contingencia alrededor de las 10:45 horas y restableciendo condiciones normales de operación”.

El incendio en el Golfo de México provocó reacciones internacionales, como la publicación en Twitter de la activista Greta Thunberg, quien escribió: “Mientras tanto, las personas en el poder se llaman a sí mismos ‘líderes climáticos’ mientras abren nuevos campos petroleros, oleoductos y plantas de energía de carbón, otorgando nuevas licencias petroleras para explorar futuros sitios de perforación petrolera. Este es el mundo que nos están dejando”.

Meanwhile the people in power call themselves "climate leaders" as they open up new oilfields, pipelines and coal power plants – granting new oil licenses exploring future oil drilling sites.

This is the world they are leaving for us. https://t.co/4hQ8nm11Fd

