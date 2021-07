INE avala multa a Samuel García por propaganda de Mariana Rodríguez

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló la multa de 55 millones de pesos contra el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por la difusión de fotos e historias fijas en Instagram que hizo su esposa, Mariana Rodríguez, durante la campaña electoral.

Con 8 votos a favor y 3 en contra, los consejeros aprobaron la multa contra el futuro gobernador con 27.8 millones de pesos, más 60 mil por la aparición de la influencer en un video que no fue reportado como gastos de campaña; también sanciona a su partido, Movimiento Ciudadano, con 55.4 millones de pesos.

A favor de la sanción se pronunciaron o los consejeros Claudia Zavala, Jaime Rivera, Ciro Murayama, y el presidente del INE, Lorenzo Córdova, quienes argumentan que Mariana Rodríguez, como persona física con actividad empresarial es un ente prohibido para hacer donaciones en especie a la campaña de un candidato.

Sostuvieron también que hay una irregularidad grave porque es titular de su propia marca y está registrada ante el SAT, como persona física con actividad empresarial.

Las publicaciones que contempla el proyecto consisten en 1,300 historias de Instagram y 45 fotografías desde el inicio de la campaña (publicadas durante 90 días).

“Por supuesto que puede participar y aparecer, lo que no puede es usar la fuente de su ingreso que la convierte en empresaria y en actividad mercantil para usarlo en una campaña”, explicó Córdova.

El consejero Jaime Rivera sostuvo que la actividad de Rodríguez rebasó la libertad de expresión, e hizo proselitismo

“La actividad empresaria publicitaria de Mariana Rodríguez fue parte de la campaña de Samuel García, no se sanciona el apoyo personal ni se pretende limitar su libertad de expresión”, explicó.

En el mismo sentido, el consejero Ciro Murayama explicó que estar casado con alguien no es agravante ni atenuante en la ley electoral por lo que el matrimonio entre García y Rodríguez debe separarse de la discusión.

“Las aportaciones en especie de una persona con actividad empresarial son válidas siempre y cuando no alteren el giro de su negocio. La ciudadana cobra por hacer campañas publicitarias e hizo una campaña publicitaria, dedicó su actividad empresarial a una campaña política y eso es lo que se debió haber contabilizado”, argumentó.

En tanto, la consejera Dania Ravel y el consejero José Roberto Ruiz se manifestaron contra la sanción al argumentar que es incongruente y que se le objetiviza a Mariana Rodríguez por apoyar a su esposo.

“Es la actitud esperable de una esposa. Se le está dando una posición de marca, se le objetiviza. Me parece raro”, argumentó Ruiz.

Ravel consideró que el debate es sobre libertad de expresión y que no puede deslindarse la individualidad de Mariana Rodríguez de la marca que lleva su nombre.

La representación del Partido Verde incluso pidió aumentar los montos de la sanción y contemplar el monto más alto que cobra la influencer por publicidad en redes sociales.

En otra resolución, el INE aprobó por unanimidad otra multa a Movimiento Ciudadano por triangulaciones indebidas de la familia de Samuel García a la campaña del candidato.

Animal Político dio a conocer en abril pasado una investigación federal y bancaria que identificó que la esposa, el padre y el suegro del gobernador electo de Nuevo León están implicados en una trama de transferencias millonarias señaladas como sospechosas por las áreas antilavado del sistema financiero que ascienden a más de 180 millones de pesos.

Mariana Rodríguez denuncia violencia política de género

La influencer presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una queja por violencia política de género, al considerar que la Unidad de Fiscalización del INE violentó sus derechos al obligarla a cobrarle a su esposo Samuel García por la “publicidad” que le hizo a través de sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mariana Rodríguez de García (@marianardzcantu)

“Las mujeres no somos un accesorio. No somos un producto ni una mercancía con un precio etiquetado. El apoyo que le mostré a mi esposo no es una ‘aportación en especie’. Las mujeres no debemos estar obligadas por el INE ni por nadie a elegir entre participar con nuestro esposo, o ejercer libremente nuestra profesión”, publicó Rodríguez este 22 de julio, previo a la votación del INE.

Tras la resolución, Movimiento Ciudadano respondió que impugnará la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

“Las publicaciones que Mariana Rodríguez realizó en sus redes sociales sobre su esposo, Samuel García, entonces candidato a la gubernatura de Nuevo León, que el INE pretende cuantificar como si fuera un servicio comercial, son mensajes de legítimo apoyo y en libertad de expresión”, argumentó el partido político.

También agregó que en 2018 se descartó como gastos de campaña las publicaciones que Mariana Rodríguez sobre Samuel García, entonces candidato a senador de la República.

No permitiremos que se manche el triunfo legítimo y contundente de @samuel_garcias en Nuevo León; impugnaremos la resolución del @INEMexico ante el @TEPJF_informa: pic.twitter.com/MipQ4LJAUZ — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) July 23, 2021

“El Tribunal Electoral falló a favor de Samuel García. Estableció que se trató de publicaciones protegidas por la libertad de expresión que no constituyeron irregularidades en la fiscalización ni un gasto que se debe reportar”, advirtió.