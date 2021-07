INE prevé multar a Samuel García por propaganda de su esposa

El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, informó que fue notificado de que la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) le impondrá una multa de 55 millones de pesos, por la difusión de fotos e historias fijas en Instagram que hizo su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, durante la pasada campaña electoral.

A través de su cuenta de Twitter, García indicó que según el INE su esposa debió cobrar 27 millones 800 mil pesos por la difusión de 47 fotografías y mil 300 historias fijas.

Sin embargo, señaló que es ridículo e ilógico que, por no cobrar las publicaciones, haya una multa.

Pues resulta que el INE quiere que Mariana, mi esposa, me cobre 27.8 millones de pesos por las historias y las fotos que subió conmigo durante la campaña. Como claramente no me cobró, me quieren multar con 55 millones de pesos.

