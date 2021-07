Largas filas en vacunación CDMX, porque vienen de otras alcaldías y Edomex

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que se están registrando largas filas en los centros de vacunación COVID porque están acudiendo jóvenes de otras alcaldías e incluso del Estado de México.

En conferencia de prensa, detalló que en la alcaldía Miguel Hidalgo se tenía programado vacunar a 28 mil jóvenes de 18 a 29 años, pero llegaron 54 mil.

“A todos aquellos que vean filas de largas en los centros de vacunación, está es la razón, se están viniendo a vacunar de otras alcaldías e inclusive del Estado de México, pero no tenemos información de cuál es el porcentaje”, dijo.

Por ello, pidió a los jóvenes en la Ciudad de México respetar el día, la hora y la alcaldía que corresponde, toda vez que se está llegando hasta el doble de la población que le corresponde aplicarse la dosis.

También solicitaron a los jóvenes de 18 a 29 no compartir el comprobante de domicilio con personas que no son del hogar, no comprarlos y no hacer photoshop para que corresponda a la alcaldía donde se está vacunando.

La mandataria dijo que en las sedes se les está pidiendo a los jóvenes presentar su INE, para que realmente sea de la alcaldía.

“A quienes están en la fila de vacunación, primero les pedimos paciencia; segundo, si no son de esa alcaldía, ayúdenos que se vacunen a los que les corresponde en esa alcaldía y esperen su momento de vacunación”, comentó.

Mensaje a [email protected] jóvenes de 18 a 29 años: les pido que por favor nos ayuden a respetar su alcaldía de residencia para ir a vacunarse🙏. [email protected] serán [email protected], pero es muy importante mantener el orden. Así evitamos largas filas y no sobrepasamos la demanda diaria de vacunas. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 30, 2021

Eduardo Clark, director general de Gobierno de la Agencia Digital, explicó que la demanda fue mucho mayor a la esperada: tanto en la alcaldía Miguel Hidalgo y Benito Juárez se presentaron 25 mil personas más; en Gustavo A. Madero 34 mil adicionales; en Tláhuac 12 mil más de los citados, y en Tlalpan fueron 11 mil personas menos de los esperados.

“Si vemos este tipo de conducta de gente que está tratando de venir de otras alcaldías, tenemos que ser más estrictos en la comprobación documental. Eso no le conviene a nadie, son mayor número de espera, mayor número de personas que posiblemente con problema documental y que tengamos que rechazar, y no queremos hacer eso”, dijo.