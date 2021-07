Loret reitera en careo que no sabía del montaje en caso Cassez-Vallarta

El periodista Carlos Loret de Mola compareció nuevamente, como testigo, ante un juez por el caso de Israel Vallarta y Florence Cassez, donde reiteró que no había manera de detectar un montaje en el operativo.

En un video, aseguró que tras el careo con sus dos excompañeros de trabajo y principales acusadores, ninguno pudo probar que había una colusión con las autoridades para hacer un montaje.

“Laura Barranco, que por cierto siguió trabajando ahí por meses y que luego fue funcionaria de un gobierno de Morena, que llevaba varios años diciendo que varias veces me mandó mensajes durante la infausta transmisión alertando que era un montaje, aceptó frente al juez que no me alertó del supuesto montaje”, narró Loret de Mola.

Comparecí otra vez en el caso Cassez-Vallarta. Fue un gran día: mis 2 principales acusadores aceptaron frente al juez que no había cómo darse cuenta que era un montaje y por eso no me alertaron. pic.twitter.com/vQohlcIyzH — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) July 12, 2021

Sobre Juan Manuel Magaña, quien era jefe de información de su noticiero, dijo que también “aceptó frente al juez que en él no sabía que había un montaje porque cayó en el engaño y que por eso nunca me alertó de nada”.

“Fue un error no haberme dado cuenta, pero no acepto que se me señale de haberme coludido con las autoridades para hacer un montaje”, sostuvo.

El periodista insistió en que este caso es utilizado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para intimidarlo por publicar presuntos actos de corrupción de sus familiares y funcionarios cercanos.

Leer más | AMLO dedica conferencia al caso Cassez y el montaje televisivo de hace 15 años

En 2005, la francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta Cisneros fueron acusados de operar una red de secuestro denominada Los Zodiaco. Televisa transmitió en vivo sus supuesta detención mediante un operativo policial, que después se supo, fue un montaje organizado por Genaro García Luna, entonces director de la Agencia Federal de Investigación, actualmente detenido en Estados Unidos.

Entérate: El hombre detrás del montaje contra Florence Cassez

Cassez fue condenada en México a 60 años de cárcel por secuestro en 2005 y fue liberada en enero de 2014 después de que la Suprema Corte le otorgara un amparo por “las irregularidades ocurridas durante su proceso”.