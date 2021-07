Emboscadas a policías, ataques, muertos: CJNG recrudece violencia en Michoacán

En menos de 10 horas, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha perpetrado en diferentes puntos de Michoacán tres emboscadas a policías, el ataque a una jefatura de tenencia y bloqueos carreteros, así como incendio de vehículos.

El saldo hasta este momento es de un civil y un policía muertos, tres detenidos y daños materiales en inmuebles y vehículos siniestrados, tan solo este 14 de julio.

La jornada de violencia inició cuando una célula criminal del CJNG perpetró un ataque armado contra la tenencia de Tarecuato, municipio de Santiago Tangamandapio.

En su ofensiva, el grupo armado disparó contra las instalaciones de la jefatura de tenencia, contra comercios y viviendas aledañas y vehículos estacionados.

Además, los delincuentes le prendieron fuego a las propiedades y negocios, también dejaron una persona muerta al interior de un establecimiento comercial.

La Fiscalía de Michoacán informó que la víctima se encontraba dentro de un local de venta de café y presentaba quemaduras en todo el cuerpo.

Personal policial acudió al llamado de emergencia y se enfrentó con el grupo delincuencial que consumó el ataque.

En su huida, el Cártel Jalisco Nueva Generación se apoderó de varios vehículos de carga y los incendió en distintos puntos de la carretera Jacona-Los Reyes-Jiquilpan, Michoacán.

En un operativo conjunto de la Policía de Michoacán, Guardia Nacional y Ejército, las fuerzas estatales y federales fueron atacadas por un grupo armado del CJNG.

El comando disparó a las autoridades con rifles de asalto desde una camioneta en la que viajaban y tras varios minutos, la mayoría de los agresores huyeron.

En ese lugar conocido como banco de arena de la comunidad de La Cantera, en Tangamandapio, fueron detenidos los dos menores de edad que no alcanzaron a huir.

Los policías, militares y guardias nacionales, aseguraron 11 armas largas, cientos de cartuchos útiles, fornituras e indumentaria con las siglas de esa organización criminal.

Mientras todo esto sucedía, en Uruapan, Michoacán, otra célula del CJNG emboscó a policías estatales sobre la carretera libre a Lombardía.

Los oficiales repelieron el ataque y lograron capturar a uno de los responsables del ataque, sin que se reportaran policías lesionados o fallecidos.

Más tarde, policías municipales de Peribán fueron emboscados por otro grupo armado al servicio de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del CJNG.

La ofensiva tuvo lugar a la altura de la comunidad de Tenguerán, municipio de Peribán, en donde murió asesinado a tiros un elemento policial.

Por la noche se reportó otro ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tacátzcuaro, municipio de Tingüindín, del cual se desconoce el saldo.

Violencia en Tierra Caliente

Todo eso se suma a las jornadas de violencia que se registraron desde el domingo pasado en la zona de Tierra Caliente, en Michoacán, donde se acumularon cuatro días de incendios de vehículos, destrucción y bloqueos de carreteras, así como largas horas de balaceras.

La privación ilegal de la libertad de Ángel Gutiérrez Aguilar, el Kiro, uno de los tres principales fundadores de las autodefensas en la entidad, hizo que las guardias comunitarias y grupos armados de la zona, se volcaran contra los presuntos responsables.

El Kiro iba a una consulta médica a Apatzingán e hizo dos llamadas de alerta a un habitante y a un familiar de Tepalcatepec.

Les dijo que sujetos armados, en varias camionetas rotuladas con las siglas del CJNG, lo seguían mientras circulaba a la altura de la cabecera municipal de Buenavista.

La lucha civil armada de Tepalcatepec, Los Reyes y Peribán responsabilizó de esa desaparición a Santiago Quintero Magallón, el Maguey, jefe de plaza en ese lugar.

Al no ser liberado, los autodefensas, apoyados por otros grupos armados, decidieron ir a rescatar a Ángel Gutiérrez y al ingresar a la cabecera municipal de Buenavista, fueron recibidos a tiros, con explosivos en drones y con lanzagranadas.

A la par, se registraron quemas de vehículos, bloqueos carreteros y destrucción de vías de comunicación en distintos puntos de la región de Tierra Caliente.

Los tramos más afectados fueron sobre la carretera Apatzingán-Tepalcatepec y la libre de Cuatro Caminos-Uruapan, a la altura de Lombardía.

A pesar de que los habitantes de la cabecera municipal de Buenavista —campo de batalla por cuatro días— denunciaron al menos una veintena de muertos por los choques a tiros, la Fiscalía de Michoacán afirmó que solo fueron tres.

La Guardia Nacional confirmó el fallecimiento de una mujer que, dijo, había pertenecido a esa corporación de seguridad y que murió al estallarle un explosivo.

Esthela N es señalada como supuesta desertora por la Guardia Nacional y era identificada como presunta integrante de Cárteles Unidos.

De esos días de guerra en la cabecera municipal de Buenavista, oficialmente hay cuatro muertos.

Las casas destrozadas por los impactos de bala de los fusiles de asalto, por los impactos de Barrett calibre .50 y explosivos fue documentada por los habitantes, quienes también hicieron virales las fotografías de los muertos.

Las calles de este pueblo, ubicado a 158 kilómetros de la capital michoacana, se quedaron vacías; la gente se resguardó en sus destruidas viviendas y la célula del CJNG huyó.

Luego de tres días y dos noches, Ángel Gutiérrez, El Kiro, fue rescatado con vida por los grupos de autodefensas, la madrugada de este miércoles.

El fundador de las autodefensas fue encontrado en un cuarto abandonado, ubicado en la orilla de la cabecera municipal de Buenavista y trasladado a su tierra: Tepalcatepec.

El Kiro fue atendido por personal médico que tras valorarlo y atenderlo, informó que su estado de salud era delicado, pero estable.

Ángel Gutiérrez presentaba cuadros severos de desnutrición y deshidratación, además de complicaciones por diabetes, hipertensión y problemas cardiacos.

Todo parecía indicar que se retirarían las autodefensas de la cabecera municipal, pero no fue así. Ahora han tomado el control total de la seguridad en Buenavista.

El Kiro fue rescatado cerca de las 3:30 de la mañana del miércoles y dos horas después se encendía una nueva alerta en Tepalcatepec: grupos del CJNG atacaban la cabecera municipal.

Los sujetos armados intentaron irrumpir en varios vehículos rotulados con las siglas de la organización criminal, algunos de ellos con blindaje artesanal y equipados con fusiles Barrett calibre .50.

El grupo criminal disparó en contra de los habitantes, policías municipales y autodefensas, e incluso les lanzó drones cargados con explosivos C4.

Los oficiales, comunitarios y pobladores respondieron el ataque e impidieron la irrupción del CJNG en sus pueblos.

Aguililla, sin acuerdos

Aguililla es controlado en su totalidad por el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal que fija los costos de los productos, de los servicios, de la gasolina, del gas y que obliga a los habitantes a salir a las calles como su escudo humano.

Luego de varias semanas de violencia, incomunicación terrestre y telefónica; sin servicio de luz y confrontaciones entre habitantes y personal militar, el gobierno federal lanzó una serie de propuestas a los pobladores para destensar la situación.

Las reuniones convocadas por la federación han terminado en confrontaciones y molestia de los habitantes de Aguililla; las autoridades han incumplido sus promesas.

Este miércoles no fue la excepción y los pobladores decidieron no acudir a la mesa de diálogo, ya que todavía no han sido liberados ni reparados los accesos carreteros.

Ese es el principal punto para que los pobladores accedan a continuar con los puntos de acuerdo a los que se comprometió el gobierno federal.

El documento al que se comprometió la federación señala los siguiente puntos:

Rehabilitación y mantenimiento a las vías de comunicación deterioradas. Culminación de proyectos carreteros, en especial el tramo Aguililla-Coalcomán, así como la apertura de la carretera Aguililla-Caleta de Campos del municipio de Lázaro Cárdenas. Aplicaciones de programas sociales federales que permitan la activación de la economía, con énfasis en el empleo. La instalación de una sucursal del banco del bienestar que reciba la participación de remesas enviadas por los paisanos residentes en los Estados Unidos y el cobro de las pensiones a los adultos mayores. Reconstruir los mecanismos que aseguren el suministro de la energía eléctrica. Reforzamiento de los programas de salud, incluida la puesta en marcha del hospital rural de Aguililla y que este disponga de servicios básicos. Vigilancia en las instalaciones que refuercen y garanticen los servicios de telefonía e internet, que permita el acceso a las plataformas digitales y lograr la comunicación en general y la toma de clases a distancia.

Al final del documento de acuerdos, el gobierno federal estableció que en los próximos cinco días hábiles hará llegar el calendario de reuniones con autoridades correspondientes de los tres órdenes de gobierno, para informar las acciones que se implementarán para atender las demandas.

Para el gobernador, todos son delincuentes

Para el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, todos son delincuentes.

El mandatario estatal señaló que un maestro al que empujó y agredió verbalmente, así como los habitantes de Aguililla, eran un “halcones” (informantes) del narco.

Este 14 de julio y tras varias semanas de ser linchado públicamente por la agresión al docente, Aureoles Conejo cambió su versión.

Dijo que la población de Aguililla es víctima de los delincuentes, al ser obligada a manifestarse en contra de las autoridades, como ha sucedido recientemente con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

También señaló que los grupos de autodefensa están relacionados con el crimen organizado.

Ello, a pesar de que en el caso de Tepalcatepec, Los Reyes, Peribán, Chinicuila y Coahuayana, son quienes se hacen cargo de la seguridad de sus pueblos.

“Ese término (autodefensa) ya ni hay que usarlo. Cuando escuchen que dicen ‘oye que el grupo fulano’, no (existe), lo que hay son intereses criminales que usan a la población con ese mote”, expresó Silvano Aureoles.

Con relación a la imparable violencia que hay en Michoacán, Silvano Aureoles culpó al gobierno federal.

Afirmó que debido a la nueva política de seguridad nacional de “abrazos, no balazos”, las corporaciones federales no pueden actuar contra los delincuentes. Y que, por el contrario, “tienen que estar aguantando que los apedreen, los corran y los saquen”.