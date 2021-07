No se dará ninguna concesión en áreas naturales protegidas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no dará ninguna concesión que dañe áreas naturales protegida, este declaradas formalmente o no, luego de ser cuestionado sobre la construcción de un proyecto inmobiliario en la Sierra de San Miguelito, San Luis Potosí.

En conferencia de prensa matutina donde el periodista Julio Hernández “Astillero” le preguntó sobre el proyecto de residencias de lujo que podría denominarse Cañadas, el mandatario afirmó que él no conoce el proyecto inmobiliario, ni al empresario del mismo.

Sin embargo, afirmó que jamás ha actuado en contra de la gente, ni del medio ambiente, y que no va a afectar a nadie.

“Está claro de que no voy yo a afectar ninguna área natural que sea protegida formalmente o no, y nosotros no vamos a dar ninguna concesión, ningún permiso que vaya en contra del medio ambiente, y hasta ahora, hasta el día de hoy no hemos actuado de esa manera y no lo vamos hacer por convicción, no somos iguales”, dijo.

López Obrador afirmó que su gobierno no es como el del expresidente Vicente Fox, que destruyó el cerro de San Pedro por la minería; indicó que su administración no ha dado ni una concesión para explotación minera.

Añadió que no está al servicio de grupos de intereses creados ni para facilitar el saqueo, el robo y la corrupción, como antes.

“No tiene nada que ver con lo que nosotros representamos. Si el presidente de México fuera un tecnócrata, fuera un títere, un pelele, impuesto por grupos de intereses creados, sería otra cosa. Te aviso que ya no es eso lo que sucede en el país. El presidente de México no es un florero, un pelele, de ningún grupo de interés creado”, comentó.

El periodista Julio Hernández dio a conocer información sobre un proyecto inmobiliario en el que se prevé entregar a particulares, mil 805 hectáreas de la Sierra de San Miguelito.

La nota fue mencionada en la sección de la conferencia mañanera “Quién es quién en las mentiras de la semana”, por lo cual Hernández “Astilleros” solicitó su derecho de réplica.

Este martes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que no se autorizará ningún proyecto que dañe el medio ambiente, ni en San Luis Potosí ni en ninguna parte del país.

A través de un comunicado, la dependencia precisó que actualmente se continúa la fase de consulta pública, en la que se dialoga, entre otras cosas, sobre el polígono para el Área Nacional Protegida (ANP) que se propuso en el Estudio Previo Justificativo (EPJ).

Añadió que algunos núcleos agrarios siguen realizando asambleas para definir su postura de aceptación o rechazo a la creación del proyecto.

“El hecho de que una superficie no forme parte del ANP no significa que se estén aprobando proyectos de ningún tipo. Cualquier proyecto de magnitud (hotel, fraccionamiento, proyecto minero, plaza comercial, etc.) que haga uso de los recursos naturales debe presentar una Manifestación de Impacto Ambiental, y si es terreno forestal, también un cambio de uso de suelo”, informaron.





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.