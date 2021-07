OPS a México: acaten medidas de salud y no se confíen por vacunación

Mientras la vacunación alcanza coberturas más altas en México será muy importante que esta fase de verano, reapertura turística y de muchas actividades económicas, la población continúe adoptando las medidas de protección especialmente cuando el distanciamiento físico es más difícil, recomendó Ciro Ugarte, director de Emergencias Sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Cuestionado por Animal Político, durante una conferencia de prensa, sobre qué diagnóstico hace este organismo de la situación que se vive en México, Ugarte señaló que en efecto el número de casos muestra un incremento significativo, este martes se registraron 13 mil 853 casos confirmados y 341 defunciones, precisó, mientras la tasa de mortalidad general es de 1,850 fallecimientos por millón de habitantes, “es decir, estamos en fase de incremento”.

La ocupación de camas generales y con ventilador ha subido algunos puntos, aseguró, “seguramente si aumenta el número de casos esto también va a subir en cantidades más altas. La cobertura de vacunación en México está alrededor de 43%, de edades de 18 años en adelante y se están recibiendo embarques de vacunas adicionales, por lo tanto la vacunación continuará”.

Pese a vacunación no se debe bajar la guardia

Ugarte especificó que el 43% de esa población vacunada es la población en mayor riesgo, por lo que se espera entonces que se pueda mantener la tasa de mortalidad en este nuevo incremento de casos.

Pero la tercera ola representa un desafío, explicó, porque por un lado el avance de la vacunación da un sentimiento de seguridad “y todos quisiéramos ya salir de esta pandemia, al mismo tiempo se ha demostrado, una vez más, que cuando bajamos la guardia, el número de casos aumenta significativamente; así que (frenar los contagios) es una responsabilidad compartida entre la población, autoridades de salud y las autoridades políticas”.

El director de Emergencias Sanitarias de la OPS recalcó que la población debe seguir acatando las medidas de seguridad y no confiarse por la vacuna, y remató: “esperemos que este incremento de casos pueda ser controlado en relación con la capacidad de los servicios de salud, que todavía tienen capacidad, y, por lo tanto, que la reapertura económica no cause mayor impacto”.