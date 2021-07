Osorio Chong dice que desconocía la compra del sistema Pegasus

El exsecretario de Gobernación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que no tenía conocimiento de la adquisición del malware Pegasus, que se utilizó para espiar a periodistas, activistas y políticos.

En entrevista, afirmó que durante su gestión solo se seguía a criminales y siempre se pedía la autorización de un juez.

El ahora coordinador del PRI en el Senado indicó que el seguimiento se hacía a través del CISEN y de las áreas correspondientes.

“Cuando yo estuve en la Secretaría no tuve conocimiento de compra de este sistema. No reconozco ningún sistema de espionaje, nosotros seguíamos a criminales y siempre se pedía la autorización de un juez para hacer el seguimiento respectivo, lo hacía el CISEN o las áreas correspondientes. No hay lugar el comentario de espionaje, de mi parte no tengo conocimiento al respecto de nada”, dijo.

Lee: Familiares y colaboradores cercanos de AMLO, entre los espiados con Pegasus

De acuerdo con Milenio, Osorio Chong señaló que en el Cisen tenían otros sistemas con los que trabajaban, pero siempre “en el marco de la ley y con órdenes judiciales, solo así”.

Este miércoles, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la contratación de malware de espionaje Pegasus se realizó en México a través de empresas fachadas, y tanto el gobierno de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, dependencias federales y gobiernos estatales.

Explicó que por esa adquisición se pagaron 5 mil 914 millones de pesos, entre 2012 y 2018.

Nieto detalló que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto pagó 32 millones de dólares para la contratación del software Pegasus para espiar a periodistas, activistas y políticos.

Lee: Pegasus habría espiado a más de 50 mil personas en el mundo, 15 mil de ellos en México

Hoy Animal Político informa que exfuncionarios que ahora están acusados o bajo investigación por corrupción, presunto desvío de recursos y hasta delincuencia organizada, encabezaron en la década pasada una decena de dependencias federales y gobiernos estatales a través de los cuales se fondearon con casi 6 mil millones de pesos a las empresas vinculadas con el uso del malware de espionaje Pegasus en México.

En la lista hay desde un extesorero estatal responsable del desvío de más de 60 mil millones de pesos que hoy siguen sin aparecer, hasta un exsecretario de Hacienda señalado de haber operado una red de sobornos. Y entre ellos un exgobernador a cuya administración se conoció, entre otras cosas, por espiar a activistas y periodistas.