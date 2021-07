AMLO dice que no hay ‘tapados’ para sustituirlo en 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador enumeró a al menos seis integrantes de su gobierno que podrían sustituirlo en el cargo. Aseguró que en su gobierno no hay ‘tapados’ y que hay muchas personas que podrían ganar la presidencia en 2024.

“Acá no hay, ya eso ya es historia. ¿Quiénes pueden sustituirme? Del flanco progresista liberal, hay muchísimos como Claudia (Sheinbaum), como Marcelo (Ebrard), como Juan Ramón De La Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle, bueno, muchísimos, afortunadamente hay relevo generacional”, dijo este lunes en la conferencia matutina.

.@lopezobrador_ asegura que en Morena "hay muchísimas" opciones de relevo para las elecciones presidenciales del 2024. ¿A quién mencionó el presidente? pic.twitter.com/TxmmaTRx92 — Animal Político (@Pajaropolitico) July 5, 2021

Pero aseguró que “primero hay que tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir” en las elecciones de 2024.

El jueves durante la celebración de Morena por el triunfo en las elecciones de 2018, realizada en Auditorio Nacional, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum fue vitoreada y aplaudida tras su discurso, además de que morenistas asistentes le gritaron ¡presidenta, presidenta!

El canciller Marcelo Ebrard buscó en 2012 la candidatura presidencial, entonces en el PRD, pero una encuesta del partido dio como el aspirante mejor posicionado a López Obrador.

López Obrador dijo que al terminar su mandato se retirará y que no piensa en la reelección “no me lo permitiría en mis convicciones, soy maderista, soy partidario del sufragio efectivo y de la no reelección, yo ya voy a terminar”.

Agregó que espera que la transformación que impulsa avance más para que si “regresaran los conservadores corruptos les costara trabajo dar marcha atrás a lo alcanzado”.