SRE corrige a AMLO: Paso de mexicanos a EU no se condiciona a ciertas vacunas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aclaró la tarde de este miércoles, citando al gobierno estadounidense, “que ni el ingreso de viajeros a su territorio ni la eventual reapertura de la frontera común están condicionados al uso de tipos específicos de vacuna”.

Esto, horas después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionara en la conferencia mañanera que Estados Unidos negaba el paso a quienes no estuvieran vacunados con dosis de Pfizer o de Johnson & Johnson.

“En Estados Unidos, y desde luego que yo no estoy de acuerdo con eso, se le niega la entrada o no se acepta a quienes no son vacunados por estas farmacéuticas o con estas vacunas”, refirió el mandatario federal, al ser cuestionado sobre por qué no se había avanzado con la vacunación en la fronteriza Ciudad Juárez.

“Entonces, no hacemos nada si vacunamos con CanSino, con AstraZeneca en la frontera, porque nos van a decir que no se abre la frontera por ese propósito, entonces estamos vacunando con Pfizer”.

El gobierno estadounidense nos ha aclarado que ni el ingreso de viajeros a su territorio ni la eventual reapertura de la frontera común están condicionados al uso de tipos específicos de vacuna. — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 7, 2021

Tras los dichos del presidente en la conferencia, se revisaron los sitios oficiales de los CDC, la Embajada de Estados Unidos en México y el departamento de Homeland Security, pero no se encontró ningún comunicado en el que se hablara de una restricción enfocada en ciertas vacunas.

Incluso en la página sobre el COVID-19 de la Embajada de Estados Unidos se explica a los ciudadanos estadounidenses residiendo en México cómo pueden obtener la vacuna, y se enlistan las vacunas disponibles en territorio mexicano.

Las últimas semanas han circulado en redes sociales diferentes especulaciones respecto a que Estados Unidos no dejaría entrar a su territorio a personas con dosis de la vacuna china CanSino o de la rusa Sputnik, al no estar aprobadas por ese país.

Sin embargo, como se señaló también en esta verificación del Sabueso, dicha restricción no ha sido confirmada. Y ahora la Cancillería hizo también una aclaración respecto a los dichos del presidente.