Tercera ola de COVID satura 171 hospitales con menores de 50 años

Esta semana, Ana ha estado llevando sus trajes de protección y sus googles de vuelta al locker que tiene en el Hospital General de Zona 2A “Troncoso”, del IMSS, donde trabaja como enfermera, en el área de urgencias. En marzo había logrado guardarlos y volver a la atención de pacientes metabólicos (con diabetes, hipertensión, enfermedades en el riñón, en el hígado). Pero su supervisora les avisó el domingo que en unos días el hospital volvería a ser híbrido, es decir, a atender a sus pacientes regulares que tengan alguna urgencia y también a los de COVID-19.

De acuerdo con datos del Sistema de Información de la Red IRAG, este 26 de julio, 171 unidades médicas registran el 70% o más de ocupación en camas de hospitalización general (hace un mes solo eran 74 hospitales).

Además, las unidades médicas que tienen el 70% o más de ocupación en camas con ventilador pasaron de 27 hace un mes a 95 este lunes. En cuanto a las camas con ventilador en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) la ocupación subió de 25 hospitales a 65 en un mes.

Ana, a quien llamaremos así, aunque ese no es su nombre real, cuenta que atender a un paciente que necesita diálisis, de los que han llegado muchos estas semanas, también es pesado. “Pero aun así, nos sentimos menos cansados que atendiendo COVID. El puro hecho de no tener que usar el equipo de protección es un alivio; poder ir al baño, tomar agua también lo es, con los trajes no se puede. Y ahora vamos a volver a lo mismo”.

En otros hospitales esa transición para volver a lo mismo la vivieron más rápido de lo esperado. El 20 de julio, un médico del Hospital Belisario Domínguez de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) contó a Animal Político que apenas les habían avisado que en una o dos semanas volverían a ser hospital COVID.

Este 27 de julio, ese mismo médico cuenta que ya están llenos de pacientes con coronavirus. En el área de terapia intensiva, donde hay siete camas, ya solo queda una disponible. “Tuvimos que vaciar la unidad en dos días para volver a ser COVID, y es volver a lo mismo, a los trajes, a los pacientes muy muy delicados, pero también es dejar sin atención aquí otra vez a nuestros pacientes regulares, que están ya canalizando a los hospitales de Xoco, Balbuena e Iztapalapa”.

El personal de salud coincide en que el perfil de las personas que ingresan son: menores de cincuenta años, muchos con comorbilidades, y sin esquema completo de vacunación o sin vacuna.

Los estados que hasta el momento tienen mayor ocupación hospitalaria en camas generales son: Nayarit, con 75.41%; CDMX, 68.85%; Durango, 68.51%; Colima, 65.55% y Guerrero con 64.90%.

Hace un mes, en ocupación de camas para hospitalización general solo Baja California Sur rebasaba el 50%, con 56.12%, el resto de las entidades estaba por debajo de esa cifra.

En camas con ventilador, ya hay una entidad que aparece en rojo en la Red IRAG: Colima, que tiene ya 86.36% de estas ocupadas; Oaxaca reporta 60.19% de ocupación; Nuevo León, 57.66%; Ciudad de México, 56.07% y Sinaloa, 55.25%.

Cuando en ocupación de camas con ventilador, hace un mes, solo Baja California Sur tenía más de la mitad de sus camas ocupadas, 53.52%; Yucatán, reportaba 44.97%; Tabasco, 40.19%; Sonora, 24.59%; Colima, 21.66% y la CDMX tenía solo 15.61%.

Entre los hospitales que están cerca de llegar al 100% de ocupación en camas con ventilador está el Hospital General de Zona 1A Venados, del IMSS, que está al 91%. Una de las enfermeras del área de urgencias de este hospital, a quien llamaremos Lety, dice que apenas hace unas tres semanas empezaron a recibir pacientes con coronavirus. “Y el viernes nos avisaron que íbamos ya a ser hospital 100% COVID y comenzaron a trasladar a los pacientes metabólicos a otros hospitales”.

Lety explica que de los cuatro pisos de hospitalización que hay, ya llevan dos pisos de 82 camas llenos. La terapia intensiva también está llena, los últimos días han llegado, al menos en el turno de la mañana, unas nueve personas para hospitalizarse.

Los que están a tope

Hasta este 26 de julio había 102 hospitales con 100% de ocupación en camas generales en la Red IRAG, entre estos: el Hospital General de Zona 6 de Ciudad Valles, en San Luis Potosí; el Hospital General de Gómez Palacio, en Durango; Hospital General de Zona 1, de Oaxaca; el Hospital Comunitario de Tamazula, en Jalisco; el Hospital General de Zona 32 de Villa Coapa, La Raza, el Magdalena de Las Salinas, el Hospital General de Tlahúac, Hospital General de Zona 27, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y el Hospital General de Zona 1 Mac Gregor, en la CDMX, entre otros.

Mientras que 57 tienen 100% de ocupación en camas con ventilador, entre estos están: Doctors Hospital, el General de Cadereyta y Hospital y Centro Médico San Jorge de Monterrey, en Nuevo León; el Hospital General de Zona 3, de Tuxtepec, el Hospital General de Pochutla, el Hospital Rural de Oportunidades 34 y el Hospital Regional de Alta Especialidad, en Oaxaca; el Hospital Naval de Mazatlán, en Sinaloa; también el Hospital Naval de Veracruz; el Tula, de Tamaulipas; el Doctor Miguel Trejo Ochoa, en Colima; el Hospital General de Zona 57 La Quebrada, en el Estado de México.

En la Ciudad de México están al 100% en camas para ventilador: el General José María Morelos y Pavón, el Primero de Octubre, el Hospital Manuel Gea González, el Hospital General Ajusco Medio, el Hospital de Infectología del Centro Médico La Raza y el Hospital General de Zona 1 Carlos MacGregor.

Juan, un enfermero de este hospital, el Carlos MacGregor, explica que en esta institución solo han destinado un área pequeña para atender a pacientes COVID, donde caben unos 20 pacientes, “muy apretados. Eso ya está lleno. En el resto del hospital se sigue atendiendo a los pacientes regulares, de los que también han llegado muchos, algunos sospechosos de tener el virus. Se supone que no se abrirán más espacios, pero en la ola pasada de un día para otro se tuvieron que abrir por la cantidad de demanda”, asegura.

La enfermera del IMSS de Venados, Lety, dice que el personal ya está muy cansado y que además les han retirado beneficios. “Antes nos pagaban un bono COVID por estar en alto riesgo de infección y esta quincena no llegó. Cuando pedimos explicación, solo nos dijeron que es porque para que nos lo paguen debemos cumplir ahora ciertos criterios, pero no nos dicen cuáles”.

Lety señala que además falta personal en el hospital para atender a todos los enfermos que están llegando. “Cada enfermero o enfermera tiene que atender entre 10 y 15 pacientes, no nos da tiempo ni de comer”.

Animal Político preguntó al IMSS qué está pasando con los bonos COVID para el personal de este hospital y por qué hay una presunta falta de personal, como respuesta la oficina de comunicación del instituto envió una tarjeta informativa, donde señala que “se revisarán los casos del personal que presente falta de pago de este bono y en caso de ser procedente se realizarán los ajustes y reembolsos necesarios”.

Respecto a la falta de personal, en la tarjeta se señala que: “se ha revisado la plantilla para la integración de los equipos de respuesta covid y se encuentra completa, se supervisará de manera continua para garantizar que continúe así”.